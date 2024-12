Victoria Ruffo defiende a Selena Gomez tras críticas de Eugenio Derbez; le envía mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Inesperadamente, la reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, de nueva cuenta ha sorprendido a todos, pues con todo el tema de las duras críticas de Eugenio Derbez en contra de la famosa actriz, Selena Gomez, ha dado un mensaje en el que defendió a la cantante, pero también ha enviado un fuerte mensaje en el que apoya a su exesposo, destacando que no hizo nada malo y ella hace un buen trabajo a lo poco que sabe de su carrera.

La culminación del 2024 para el creado de La Familia P.Luche ha sido caótica, debido a que después de criticar muy duramente la actuación de Selena en su participación en el filme Emilia Pérez, asegurando que era "indefendible" la manera en que lo hizo. Ante eso, y como era de esperarse, Eugenio recibió una ola de hate y hasta sus hijos salieron afectados, pues fans de Gomez salieron en su defensa y hasta la propia cantante salió a ofrecerle disculpas por lo mal que estuvo, pero aseguró que lo hizo con todo su amor y esfuerzo.

Ante esto, la madre de José Eduardo Derbez, su único hijo al lado de Derbez, inesperadamente salió en defensa de ambas versiones, la de su exesposo, con el que no se pudo ni ver a lo largo de casi 30 años por lo mal que terminaron, y la de la intérprete de Wolves, declarando que todos pueden opinar y expresarse: "Yo creo que todos somos libres de comentar y de tener una opinión con respecto a lo que sea, un cuadro, una película, una novela, un libro".

La actriz de Corona de Lágrimas, mencionó que ella no ve mal que Derbez criticara el trabajo de la joven, pero no concordó con sus palabras, sino que señaló que ella en realidad no puede más que hablar de su música, que es de la que ha escuchado, pues sus actuaciones en realidad no: "Creo que todos tenemos una boca, unos ojos y unos oídos y podemos decir lo que sentimos, ¿no?, no lo veo mal, (a Selena) nunca la he visto, he escuchado algo de sus canciones, pero nunca la he visto en un trabajo actuar, no podría decirse si (su actuación está) bien o mal".

Victoria declaró que ella como actriz, es incapaz de hacer una critica en contra de otro colega, pues no lo considera correcto, pero cuando ella va como una fan de una película, sí emite una opinión como espectadora, no como profesional, y decidir en base a ese fanatismo si le gusta o no el trabajo del artista en cuestión: "Yo cuando voy al cine o voy al teatro, yo no voy como actriz, voy como espectadora y me siento con la capacidad de poder decir si sí me gusto o no me gustó, pero como espectadora, si te pones a criticar como actriz, pues yo creo que no debe de ser".

Finalmente, le envió un mensaje a la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place, a Eugenio y a todo el público, en el que expresa que hay que ser más felices y ser más comprensivos con todos: "Hay que ser felices y hay que entender a la gente y las situaciones, está el mundo tan de cabeza por todos lados, que no debe ser más accesible para todas las cosas".

