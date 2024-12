Alistó su funeral: Preocupa salud de actriz del 'Chavo del 8'; en 'VLA' dan fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de El Chavo del 8, que fue muy conocida por su personaje, María Antonieta de las Nieves, recientemente brindó una entrevista en Venga la Alegría, en la cual decidió aclarar los rumores a su alrededor ante su preocupante estado de salud, que ha ido en aumento desde que anunció que ya alistó su funeral. En sus declaraciones dio una fuerte noticia sobre los recientes estudios que se hizo.

Por más de 60 años, la simpática actriz se ha destacado principalmente por haber interpretado a la querida 'Chilindrina' de la sitcom anteriormente mencionada, robándose el corazón tanto de niños como adultos ante sus divertidas ocurrencias, que aún fuera del personaje a logrado conservar casi a la perfección. Desgraciadamente, desde hace meses su salud preocupa por su inesperada decisión, de alistar cada detalle de su último adiós.

Pero ahora, tras reflexionar sobre la muerte ante la trágica muerte de Silvia Pinal, la actriz destacó que ya se fue a hacer sui chequeo médico actual, y que este le negó el que estuviera enferma, sino que le dijo que parecía de 15 años en cuestiones metabólicas: "Muy bien, muy bien, me acaban de hacer un chequeo médico, cada año me hago un chequeo médico y me dice la doctora que estoy de 15 años. La azúcar bien, la presión muy bien, todo, estoy muy bien".

Tras esto, la reconocida actriz de Televisa mencionó que lo que actualmente cuida mucho es su peso, ya que no quiere pasarse del que es indicado por sus médicos, agregando que por fortuna está logrando su cometido y hasta el momento se ha mantenido en su peso como debe de ser y no tiene enfermedades: "Posiblemente el peso, no me gustaría ser gordita, y ahorita estoy en mi peso ideal, o sea que todo está bien, sí, muy bien, sí así es (no pasa nada malo)".

Finalmente, María Antonieta declaró que actualmente su mayor hobbie es el de leer libros, y ha dejado a un lado la costura, por lo que les recomendó a reporteros una serie de libros especialmente el que está subtitulado como El Dairio de Dios: "Ya no tejo, ahora leo, hay ahora estoy leyendo un libro que me encanta, que se llama El Diario de Dios, algo maravilloso que se escribió hace 20 años, está sensacional, si todavía lo llegan a encontrar, léanlo".

