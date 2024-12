'Asesinan' a Luis de Alba y en 'VLA' revela una inesperada noticia del actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en redes sociales asesinaran a Luis de Alba, difundiéndose por todos lados que presuntamente había perdido la vida a causa de grave enfermedad y otros que por supuesta agresión armada, en Venga la Alegría, acaban de compartir una entrevista con el actor de Televisa, en la cual aprovechó para aclarar todo y dio una muy inesperada noticia con respecto a sus polémicas actuales.

El pasado jueves 12 de diciembre, se dijo que el De Alba tuvo que ser hospitalizado de emergencia por sus problemas de salud, por lo que pocas horas después, en Ventaneando aseguraron que el motivo fue un tema de sus problemas cardíacos: "Resulta que Luis de Alba está hospitalizado, internado en un hospital de Guadalajara debido a una insuficiencia cardiaca". Dicha información poco después fue desmentida por la esposa de Luis en Sale el Sol, sin embargo, muchos se quedaron con el reporte de gravedad y hasta algunos anunciaron su muerte.

El reconocido actor de La Escuelita VIP, apareció ante las cámaras del matutino de TV Azteca, confirmando que fue fado de alta, y en cuanto tuvo su celular, vio cientos de mensajes en los que hablaban de su muerte, unos señalando que fue acribillado a balazos y otros por grave enfermedad: "Recibí una gran cantidad de llamadas unos que si me habían acribillado, otros que había entrado al hospital muy grave otros que estaba apunto de muerte y yo de pues no sé quién se toma la molestia de informar todo esto".

Tras esto, el también comediante declaró que hablando en serio, él lo único que tenía que hacer eran estudios de rutina por los padecimientos que tiene, motivo por el cual la doctora lo quiso tener ahí, y hacerle estudios completos, teniendo más claro su estado de salud a fondo: "Ahora, la verdad pues bueno la doctora no me dejó ir para que rutinariamente me checaran el corazón y la arritmia cardiaca y todas las madres que traigo chuecas".

Finalmente, Luis declaró para el matutino de Maru Silva, que iba a interponer una demanda a empresa que usó su imagen, manipulándola con Inteligencia Artificial, para hacer parecer que él estaba promocionando unos medicamentos, bromeando que hasta él mismo se convenció de comprárselos: "Esto fue te estoy hablando de ayer o de antier y veo un anuncio, anunciando una pomada para el dolor con mi imagen diciendo esto es lo mejor que he probado no lo pienses más ya sabes todo el choro que avientan las palabras y mi imagen. Hágalo cuando tenga este problema. Hasta yo mismo me convencí".

Fuente: Tribuna del Yaqui