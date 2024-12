Hijo de Camilo Sesto preocupa a las redes sociales tras publicar perturbadora FOTO

Comparta este artículo

Madrid, España.- Para nadie es un secreto que la hija trans de Camilo Sesto, autonombrada como ‘Sheila Devil’ es una de las celebridades más controvertidas de España, al grado de casi ser comparada con Britney Spears, debido a que cuenta con un gran talento para la música; sin embargo, esto no impidió que cayera en una profunda espiral de excesos y sustanciales ilegales, lo cual ha generado preocupación en propios y ajenos.

Como es bien sabido, desde hace bastante tiempo, Camilo Blanes, ha comenzado a compartir fotografías en las que se le ve utilizar pelucas, así como también el deterioro de sus dientes es mucho más evidente. Por otro lado, cada vez que el famoso utiliza falda o shorts, deja entrever lo maltratadas que están sus tiernas ya sea por golpes o por quemaduras, lo que ha hecho pensar a sus fanáticos que, quizás, reciba maltrato por parte de sus ‘amigos’.

Camilo Blanes comparte perturbadora foto

Es bajo este contexto que llegamos a la madrugada de este jueves 19 de diciembre (tiempo de la Ciudad de México), cuando Blanes compartió una fotografía que resultó perturbadora cuanto menos para algunos. En ella, se puede apreciar al famoso utilizar una blusa de tirantes de color negro, con estampados en forma de rosa roja; así como una peluca rubia, mientras que su rostro luce distorsionado.

Si bien, Blanes no incluyó ninguna descripción, sí anexó un emoji de lo que parece ser una paleta, dejando a la imaginación a sus fans lo que realmente estaba haciendo en dicha fotografía. Como era de esperarse, la gente no se tomó a bien las publicaciones del cantante, por lo que los comentarios irónicos no tardaron a en aparecer en redes sociales: “¿Estreñida?”, “¿Cuándo te vas a componer?, ¡por Dios!, Oh esperamos tu final muy pronto Camilín”, “Que el Señor te proteja, te cuide y te ilumine”, señalaron algunos.

Camilo Blanes comparte perturbadora fotografía

Cabe señalar que ésta es una de las tantas fotografías que Camilo Blanes ha publicado en las últimas 24 horas, puesto el famoso se ha mantenido bastante activo en sus redes sociales y ha mostrado algunas fotografías que, lejos de traerle paz a sus seguidores, solo han servido para aumentar sus alertas con respecto al bienestar del famoso, quien según informan, vive solo y cada noche celebra fiestas en las que el exceso siempre está presente.

