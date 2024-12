Julián Gil reaparece en 'Hoy' y destroza a Marjorie de Sousa por distanciarlo de su hijo Matías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados las redes sociales estallaron luego de que Marjorie de Sousa compartiera una imagen en la que su hijo Matías, quien nació fruto de su relación con Julián Gil, aparece posando al lado de Peso Pluma. Luego de que esta publicación se volviera viral, el famoso papá del pequeño reaccionó y lamentó que él no pueda tener una foto así con su hijo, debido a que tiene años sin poder convivir con él.

A través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy, Julián dijo que esta imagen representa una oportunidad para mantener viva la esperanza de un reencuentro. "La verdad que sí, yo, la verdad que cada vez que veo a Mati, cada publicación para mí de alguna manera es una bendición, ¿no? Primero porque tengo la oportunidad de verlo, ver cómo va creciendo, y es increíble cómo la gente, pues, lo que quiere es que de alguna manera estemos juntos, ¿no?", expresó el actor, visiblemente emocionado.

El actor de novelas como La Herencia y Sortilegio destacó cómo esta imagen generó empatía entre sus seguidores, quienes también anhelan que padre e hijo puedan reunirse. "O sea, si ves las publicaciones, todo el mundo dice, '¿cómo es posible que se saque una foto con él y todavía no hay una foto con el papá?' O sea, vean las publicaciones, todo el mundo quiere decirlo yo, vean los comentarios de la gente. Así que en ese sentido, ese tipo de publicaciones lo que hacen es, pues, ayudar a que de alguna manera el encuentro entre nosotros dos sea pronto".

Marjorie de Sousa y su hijo Matías

Desde hace más de seis años, Julián Gil no ha podido convivir con Matías debido a una disputa legal con Marjorie, quien tiene la custodia del menor. Tras varios intentos fallidos de encuentros en centros de convivencia y procesos legales desgastantes, el actor decidió no insistir en los tribunales. "No, ya no, no, no, no. Todo el tema legal yo no pienso entrar en temas legales, ya se hizo lo que se tenía que hacer, no voy a entrar en ese juego", aseguró.

Sin embargo, el prometido de Valeria Marín dijo que se mantiene abierto al diálogo para lograr un acuerdo que le permita reunirse con su hijo. "Que me ponga ella la condición que sea y me diga qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque ahora todo depende de ella. Sé qué va a pasar, no sé cuándo, pero sí sé qué va a pasar y lo ideal es que sea pronto. Todo depende de que se hablen cada vez más del corazoncito de la mamá y que llegue el momento. Yo estoy listo".

Cambiando de tema, el actor extranjero confirmó que en 2025 planea casarse con su novia: "Sí, están los planes. Creo que, bueno, como he dicho, ya estamos casados, no estoy en el papel. El día que pase va a ser más que nada una fiesta". Además, el actor se mostró agradecido por su salud tras superar diversos retos, incluyendo una operación de rodilla, una lesión en el brazo y el cáncer de piel.

Tuve la lesión del brazo, que se me agarró el bíceps, tuve la operación de la rodilla también, pero bien fuera de eso, muy bien, la verdad", expresó Gil.

