"Lo vimos caer": Aparece testigo de la muerte de Liam Payne; hace escalofriante confesión

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- A dos meses del tan lamentable deceso de Liam Payne, recientemente el medio estadounidense, TMZ, ha compartido que apareció testigo visual de la tan trágica muerte del cantante originario del Reino Unido. En el testimonio que compartió para el medio, la mujer hizo una escalofriante confesión con respecto la tan traumática situación que vivió, ya que ella y otra persona lo vieron caer y ya sin vida en el suelo.

El caso de la muerte del exintegrante de One Direction, han aparecido nuevas pruebas que comprobarían que la situación no sería culpa del cantante y sí habría mucha negligencia. Uno de los testimonios nuevos que han dado fuerza al cazo, ha sido el del jefe de recepción del hotel, Esteban Reynaldo Grassi, compartió con las autoridades capturas de pantalla de los chats que envió Payne poco antes de su fallecimiento, lo cual ha resultado sumamente importancia para llenar ciertos huecos que había.

Y ahora, tras estas declaraciones del jefe, en una reciente entrevista, una mujer de nombre Bret Watson, que era una huésped del hotel CasaSur Palermo en ese momento, pues estaba ahí por motivo de su boda, brindó para TMZ declaraciones impactantes de este momento, declarando que ella vio el momento en el que el intérprete de For You cae por el balcón, asegurando que es algo que jamás podrá olvidar, ya que vio su cuerpo sin vida en el suelo.

Liam cayó de un balcón en tercer piso. Internet

Según las primeras declaraciones de la mujer, el excolgea de Zayn Malik, ella y su planeador de la boda, estaban hablando en su respectiva habitación y al acercarse a la ventana para ver algo en el exterior, notaron el momento en el que el cantante británico terminó por caer desde el tercer piso: "Estaba reuniéndome con nuestro planificador de bodas. Habíamos subido a la habitación y, por casualidad, estábamos mirando por la ventana de nuestro hotel. Vimos caer a Liam".

El medio no externó si Bret pudo notar algo raro al momento de su caída, pero señaló que a lo largo de ese fatídico 16 de octubre, tanto ella como sus invitados vieron en varias ocasiones al intérprete de What Makes You Beautiful, y que su comportamiento era muy errático y se notaba que cada hora que pasaba estaba peor: "Los invitados a la boda vieron a Liam durante todo el día y notaron que se estaba viendo cada vez más intoxicado y errático a medida que pasaban las horas".

Finalmente, la mujer declaró que para ella este momento es algo que se la ha quedado "grabado en mi cerebro y que nunca olvidaré", destacando que sobre todo, no puede sacarse de la mente cómo se veía Liam sin vida en el suelo: "La imagen de él tendido en el suelo persiste en mi memoria".

Fuente: Tribuna del Yaqui