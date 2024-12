Muere actor de Televisa atropellado: Conductor se burla en vivo y Latin Lover lo confronta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido entrevistador y conductor, Nayo Escobar, acaba de despertar la indignación de miles, debido a que en una reciente entrevista con Latin Lover, este se sacó de onda y lo confrontó en vivo, después de que este se burlara sobre el terrible accidente de Édgar Ponce, el reconocido actor de Televisa que lastimosamente murió atropellado durante una de las grabaciones para un programa de la empresa San Ángel.

Lover fue uno de los integrantes del tan conocido Solo Para Mujeres, por lo que fue uno de los afectados cuando un auto sedán atropelló a varios de sus colegas mientras que grababan en motocicletas un promocional para el programa Otro Rollo, que le arrebató la vida a Ponce. Dicho accidente sucedió en el año del 2005, mientras que la agrupación masculina estaba realizando unas escenas al conducir sobre el Periférico Sur en la Ciudad de México arriba de motocicletas.

La imagen del impacto y del cuerpo gravemente herido del galán de la empresa San Ángel fue un duro shock, y peor cuando poco después se hizo oficial que no pudo sobrevivir a tal impacto. Ahora a 19 años de este terrible accidente, que aun muchos dicen fue culpa de Sergio Mayer por irresponsable, Lover habló de lo terrible que fue todo y como es que se dio cuenta que varios de sus compañeros estuvieron a nada de perder la vida.

Latin con Nayo

Pero, cuando Víctor Manuel Reséndez Ruiz?, más conocido como Latin Lover, comenzó el relato, Noya soltó una risa, a lo que el exluchador se mostró desconcertado pero siguió hablando, y cuando este quedó en shock al saber que Ponce falleció, el actor lo confrontó: "Ahorita que te reíste dije, ¿por qué se ríe, Nayo, si fue algo (triste)?", a lo que este declaró que no le explicaron que había fallecido una persona: "No, no, no, me reí nada más por imaginar... pero (Alexis Ayala) no me había contado el accidente".

Ante esta situación, el video se hizo viral en TikTok y varios usuarios no dudaron en criticar al entrevistador, acusándolo de ser irresponsable al no investigar lo que sucedió y reírse de esa manera, mientras que otros lo tundieron por ser el único que no sabía de la tragedia: "Nayo era el único wey en el país que no sabía lo que les pasó a los Solo Para Mujeres" y "Cuando te das cuenta que el ‘periodista’ solo entrevista y no investiga".

Fuente: Tribuna del Yaqui