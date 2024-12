¿Muerte en Televisa? Fallece querido primer actor a los 85 años; estaba enfermo y nadie lo sabía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria del espectáculo se llena de luto luego de anunciarse el fallecimiento de un reconocido actor, además de confirmarse su causa de muerte. Se trata del actor David Weatherley, reconocido por sus actuaciones en famosas películas como El Señor de los Anillos, Hércules y Power Rangers, además de series de televisión como Xena: La Princesa Guerrera que fueron retransmitidas por el Canal 5 de Televisa. El histrión perdió la vida a los 85 años de edad y estremeció lo que causó su partida.

David Weatherley (QEPD)

El fallecimiento del primer actor fue confirmado por el medio The New Zealand Herald, quienes fueron los encargados de hacer público su obituario a través de unas emotivas palabras de despedida. "David cautivó a audiencias a través del teatro, radio, el cine y la televisión, ganando reconocimiento internacional", escribieron. El actor, nacido en Londres, Inglaterra, se mudó a Canadá y posteriormente a Nueva Zelanda donde desarrolló su carrera artística.

Weatherley fue parte de la industria del espectáculo por casi medio siglo y empezó su carrera profesional en la serie de drama The Mackenzie Affair en 1975. Sus trabajos más importantes fueron la cinta Hercules: Legendary Journeys en el año 1995 y Power Rangers: Operation Overdrive en el 2007, además de que dio vida a 'Cebadilla Mantecona' en la exitosa película Lord of the Rings: The Fellowship (El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo) del 2001.

Weatherley (QEPD) en 'El Señor de los Anillos'

El último proyecto que el actor hizo fue en el 2019 en la película animada Mosley. Su lamentable deceso fue anunciado este miércoles, sin embargo, ocurrió el pasado jueves 12 de diciembre en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda. La causa de muerte fue confirmada por su obituario, detalle que nadie sabía más que su familia cercana, indicando que había luchado contra una "larga enfermedad", la cual no fue revelada. Al actor le sobreviven su exesposa Anita y sus dos hijos Richard y Marion.

