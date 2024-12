Pati Chapoy estalla contra estilista que robó a Silvia Pinal; él se defiende: "Estoy asustado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo tres semanas de su fallecimiento, el nombre de Silvia Pinal sigue apoderándose de la atención de toda la prensa y no solo porque este jueves se filtró cómo se repartió su herencia, sino también porque ya se reveló quién sería el culpable detrás del robo de joyas que sufrió la primera actriz. Fue la periodista Pati Chapoy y su colega Rosario Murrieta quienes durante el programa Ventaneando señalaron a un estilista como el presunto ladrón.

"En la mañana nos llegó información que se está filtrando en estos momentos, acerca de que un peinador de Silvia pudiera ser el responsable del saqueo de robo de joyas que ella sufrió hace un tiempo en su casa", dijo Rosario, para después compartir su identidad: "Se llama Erick Cerón López, él tenía muchos años peinando a doña Silvia, se habla de que él podría ser, estamos intentando localizarlo para saber su versión”.

Acusaron de robo a maquillista de Silvia Pinal

Chapoy estalló al saber que un extrabajador de doña Silvia se habría aprovechado de su confianza para robarle joyas valuadas en varios millones de dólares y Rosario adelantó que la familia Pinal emprenderá acciones legales. Luego de ello, Cerón López rompió el silencio en torno a los señalamientos en su contra a través de una entrevista exclusiva con De Primera Mano.

Mira, yo el error fue haberme tomado esa foto. Esa es una realidad hecha, ¿no?, esa foto me la tomé en un evento que iba con la señora, y que la había ido a arreglar, y que yo me estaba arreglando para poder irnos al evento, que yo me iba aparte porque ese evento era de la diva del Palacio de Hierro. Aquí está la invitación, que esa es mi invitación, que afortunadamente fui invitado y aquí está", explicó el que fuera empleado de la presentadora de televisión.

Sobre el motivo por el que está siendo acusado de este delito, Erick declaró que tiene varias semanas que no trabaja en la casa Pinal: "Yo no sé por qué, o sea, ahora no entiendo ¿por qué es el daño hacia mí? Digo, porque el tema es que, pues yo dejé a la señora hace mes y medio, y la situación porque decidieron ella, por lo que me dijo a mi Efi, Alejandra y Sylvia, fue porque yo según, supuestamente, le iba a ayudar a Mayela para hacer el arreglo".

Tras manifestar que siempre estaba acompañado de alguien más cuando arreglaba a doña Silvia, el estilista ahondó en más detalles sobre el tipo de acuerdo que aparentemente le costó ser despedido por la familia Pinal. "Por el tema de un video…) que era de Mayela, que ella decía que yo le iba a ayudar para cortarle el cabello a Luis Enrique y llevárselo para que ella pudiera hacer un ADN, pero la pregunta que también está en el aire, es ¿cómo sabía de mí?, cuando yo ni siquiera la conozco en persona".

Posteriormente, Erick confesó sentir temor por el tipo de situación en que ha sido involucrado. "Estoy asustado porque yo nada más me dedicaba a trabajar, no era de que yo me quedaba a convivir con ella, a excepción de su cumpleaños", afirmó.

Conjuntamente, Erick negó otra acusación en su contra, esta en torno a que también tendría en su poder algunas prendas de la madre de Alejandra Guzmán. "Yo tengo dos vestuarios del teatro, que ¿por qué los tomé?, porque estaban vaciando la bodega en donde estaba el vestuario del teatro de la señora, el teatro Silvia Pinal, que ese día iba a haber un evento y yo acompañaba a la señora Mónica Marbán a todos los eventos, hasta la fecha la sigo acompañando, ese día agarré esos dos vestuarios porque se iban a la basura, aclaro, no es que yo me los haya robado, y no salieron de mi casa, fueron del teatro Diego Rivera", especificó.

Finalmente, sobre si podría defenderse de los rumores que mencionaban que acudió al Monte de Piedad a vender parte de las joyas de doña Silvia, el estilista comentó: "Claro, nunca lo he hecho, y nunca lo haré… yo sé que cuando vas al Monte de Piedad tienes un registro… o sea para hacer algo de eso te piden identificación, entonces yo no entiendo cómo dice que yo fui a empeñar, o sea, no hay manera".

Fuente: Tribuna