Perdió un bebé: La triste confesión que hizo actriz al volver a Televisa tras sufrir aborto

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien tiene varios años retirada de las telenovelas, compartió lo difícil que fue regresar a los foros de Televisa a solo dos meses de haber sufrido un aborto. Se trata de Ana Brenda Contreras, quien habló de lo complicado que fue cumplir con el compromiso de concursar en el reality ¿Quién es la Máscara?, después de perder a su primer hijo y luego enterarse que nuevamente estaba embarazada.

Como se recordará, la semana pasada la estrella nacida en Texas informó que nuevamente estaba en la dulce espera junto con su esposo Zacarías Melhem, luego de que en septiembre de 2024 anunciara que había perdido al bebé que esperaba. Ana compartió esta gran noticia justo unos días antes de resultar eliminada del concurso dominical, donde dio vida al personaje de 'Ranastacia'.

La intérprete contó que estuvo a punto de declinar a su participación: "Tenía yo creo que una semana, hice la primera presentación, la primera canción, y luego supimos que estaba embarazada, entonces obviamente al inicio tuve nervios, un poco de miedo, también porque soy primeriza, y porque tenía muy poco de haber tenido una pérdida, dos meses antes tuve una pérdida, entonces no me lo esperaba", expresó Contreras.

Ana Brenda Contreras era 'Ranastacia'

No obstante, la artista de 37 años que su marido fue una pieza fundamental para poder cumplir con este compromiso profesional en la televisora de San Ángel. "Y al principio estuve un poco nerviosa, pero luego mi esposo me dijo: ‘relájate, porque si no, ni vas a disfrutar, vas a sentir culpa de todo, por favor, suéltalo, confía, entrégalo a un poder superior, Dios sabe lo que hace’, y pues todo salió bien", dijo Ana Brenda al respecto.

Por último, la protagonista de La que no podía amar confesó que, a pesar de los consejos que recibió por parte de sus seres queridos en torno a la maternidad, esto no ayudó a minimizar el temor que sintió durante los primeros meses de embarazo. "Sí, claro… era mucho miedo, porque yo, muchas cosas no las sabemos, por más que te cuente alguien más su experiencia, tu mamá, tus primas, tu abuela, no lo sabes hasta que lo vives".

Pese a todo el temor, Ana Brenda y su bebé se encuentran perfectos: "Yo decía: 'es que no, lo voy a perder, se me va a salir', y digo, gracias a Dios estaba muy bien… y obviamente cuidándome lo más que se pudiera. Y sí, con miedo, pero luego ya empecé a confiar, y empecé a divertirme", remató.

