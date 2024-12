"¿Qué necesidad?": Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre polémica de Derbez con Selena Gomez

Ciudad de México. - Alessandra Rosaldo habló sobre la reciente controversia que envolvió a su esposo, Eugenio Derbez, tras sus comentarios hacia Selena Gomez y su actuación en la película Emilia Pérez. En una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, Rosaldo expresó su postura ante la situación y cómo la familia maneja estas situaciones en el ámbito público.

Y es que, para quien no lo sepa, la polémica surgió luego de que Eugenio Derbez afirmara: “Selena es… indefendible. Yo decía, no puedo creer que nadie esté hablando de eso. No puedo creer que nadie… ¿Por qué les da miedo hablar de Selena Gomez? ¿Y sabes de qué además? Siento que… por ejemplo, en Cannes le dieron un premio. Y en Estados Unidos nadie había hablado de eso. Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada en español”.

Al ser consultada sobre si Derbez había intentado comunicarse con Gomez tras sus declaraciones, Rosaldo respondió:

No, no sé si trató de llamarla. La verdad, te mentiría. Porque él está… O sea, no estábamos juntos en ello en ese momento. Él está filmando. Y entonces, no sé. No, no creo, ¿eh? Porque me hubiera dicho”.