Se desfiguró: Tras retiro de Televisa, actor llega a 'Hoy' y confiesa que no tiene ni para comer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido primer actor, quien acabó desfigurado en el pasado y que este 2024 regresará a Televisa luego de pasar años retirado, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que este miércoles 18 de diciembre regresó al programa Hoy y confesó la dura situación económica que está viviendo. El famoso declaró ante las cámaras que no tiene dinero para comprar la cena navideña.

Se trata de Rafael Pineda, quien ha aparecido en grandes melodramas de San Ángel como Bianca Vidal, Tú o Nadie, Mi pequeña soledad y Esmeralda, en esta última dando vida al villano que acabó desfigurado del rostro. Además, el histrión formó parte de TV Azteca por un par de años apareciendo en las exitosas telenovelas Besos prohibidos (1999), Golpe bajo (2000-2001) y El país de las mujeres (2002).

Salvador Pineda confirma que no tiene dinero ni para comer

Tras confirmarse que este 2024 don Salvador regresó a los foros para grabar una nueva novela, reporteros del programa Hoy lo buscaron para preguntarle cómo la pasaría en Navidad y él dijo que no es una fecha relevante: "Con billete baila el perro, pero sin billete, ni para la cena tengo". Asimismo, el intérprete de 72 años compartió que las fiestas decembrinas son de mucha nostalgia para él:

Recordar a mis fieles difuntos nada más, antes eran alegres cuando había familia, pero cuando uno envejece se van yendo amigos, amistades, cosas, casas, todo pasa".

Pineda, quien hizo una aparición especial en el melodrama La historia de Juana, reveló que no ha sido nada fácil regresar a la actuación luego de 6 años distanciado de Televisa: "Ahí me está costando trabajo la readaptación porque traigo una prótesis en la cadera, es lo que me cuesta trabajo, pero se hace el esfuerzo", explicó el primer actor.

Por otro lado, don Salvador aseguró que a él no le molesta la soledad: "No, al contrario, por supuesto, es la única que me puede devolver a mí mismo, tengo que encontrarme, me ha dado más sabiduría". Finalmente, el histrión lanzó una picante crítica en contra del fallecido actor, Andrés García, pues aseguró que este nunca fue un buen actor y aseguró que solo destacó por su físico:

Andrés fue figura, buen actor nunca fue, buenos actores serían un Carlos Ancira, un José Gálvez", declaró.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy