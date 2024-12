Se fracturó las costillas: Mariana Ochoa tiene terrible accidente en 'Hoy'; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Mariana Ochoa, recientemente brindó una entrevista en la que señaló que por desgracia sufrió un terrible accidente en los foros del programa Hoy, antes de presentarse en su pista de baile, señalando que por desgracia, mientras que estaba tratando de marcar más una cargada, no hizo bien el salto, sino que se fracturó las costillas en este momento.

El pasado viernes 13 de diciembre, fue la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde una de sus finalistas fue la reconocida actriz y cantante, quien al lado de Jorge Anzaldo, lograron casi alcanzar los aplausos de los jurados que les señalaron que hicieron una ejecución perfecta de su coreografía, en la que presentaron bailes como salsa y mostraron varias cargadas que dejaron sorprendidos a varios.

Pero, pese a que todo parecía ir perfecto, lamentablemente la exintegrante de OV7 tuvo una entrevista en exclusiva con el matutino de Televisa, confesó que desgraciadamente antes de salir a la pista, en su último ensayo, tuvo una fractura de costillaMe rompí una costilla el día de la final, en el ensayo estaba yo marcando, no brinqué lo suficiente para llegar al estómago y las costillas quedaron en sus manos y tronó durísimo

Según la intérprete de temas como Te Quiero Tanto, declaró que fue tan dura la manera en la que le tonó la costilla que todos los presentes se le acercaron a cuestionarle que si estaba bien, ella solo estaba como en shock, pero dijo que sí y siguió como si no pasara nada: "Hasta los bailarines me preguntaron '¿Mariana, estás bien?' y yo dije 'sí, sí, bien', y ya el sábado me dolía hasta respirar, entonces me saqué una radiografía, y sí, rota, rota, pero sin desplazamiento, pensé que sería una fisura, pero es que tengo el umbral del dolor muy alto".

Finalmente, declaró que no tiene mucho que hacer más que descanso, asegurando que afortunadamente se encuentra relativamente bien, y no es tan grave como suena, pero para evitar que se agrave la situación es mejor que no se exceda con nada más: "Con las costillas no hay mucho que hacer, ni siquiera hay como una férula de costilla. No hay desplazamiento y sí podría ser algo más grande si yo me aventuro".

Fuente: Tribuna del Yaqui