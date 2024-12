Silvia Pinal dejaría "miserias" a Frida Sofía en testamento; 'La Guzmán' estaría furiosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la familia de Silvia Pinal sí habrá una serie de peleas, debido a que se dice que la última diva del cine de oro mexicano, le habría dejado una "miseria" estipulada en su testamento, de sus pertenencias a su nieta, Frida Sofía, y que eso habría puesto furiosa a Alejandra Guzmán, por lo que incluso después de saber el contenido ya habría comenzado con la primera discusión con sus hermanos, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán.

Fue el pasado miércoles 18 de diciembre, que en Ventaneando transmitió en vivo las imágenes de la familia de la difunta actriz al llegar al hogar de María Elena Galindo, quien fue nombrada albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina Galindo, y dar lectura a su testamento antes de tiempo, pues se tenía estipulado que sería hasta el próximo 15 de enero del 2025 cuando se conocería el contenido sobre la repartición de su herencia.

Después de horas al interior, poco a poco fueron saliendo sus familiares, como Michelle Salas, siendo primero la creadora de Bye Mamá quien salió y dijo a Ventaneando que no podía haber del contenido, a lo que Pati Chapoy señaló que la veía demasiado tensa y que posiblemente habría pelado: "Lo que me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula. Me da la impresión de que hubo algún jaloneo, alguna discusión, donde no se pusieron de acuerdo".

Ante esto, el polémico periodista de espectáculos, Álex Kaffie, aseguró que el motivo de tal molestia, es que cuando leyeron que es lo que la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real le dejó a su única hija, no quedó para nada conforme y considera que serían "miserias" para quien es su nieta, por lo cual no habría podido contener su ira y comenzaría una intensa discusión con sus familiares por la situación.

Aunque no mencionó si es que la intérprete de Reina de Corazones amenazó con apelar la decisión de su madre y quedarse con más de la herencia, o si simplemente despotricó en contra de sus hermanos. Cabe mencionar que se dice que Michelle, la hija de Stephanie Salas sería la mayor afortunada sobre el contenido del testamento de la actriz de filmes como El Inocente, destacando que era la favorita de la difunta actriz.

Fuente: Tribuna del Yaqui