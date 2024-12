Silvia Pinal sí incluyó a Apolo en su testamento; esto heredaría el hijo de Mayela Laguna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En horas recientes se confirmó que ya se había dado lectura al testamento de doña Silvia Pinal, pese a que la famosa apenas falleció el pasado 28 de noviembre, a causa de neumonía, y sus hijos habían anunciado que esperarían un tiempo considerable para abrir el documento. Además de revelarse cómo se repartirían los bienes de la reconocida actriz, ha salido a la luz que también incluyó a Apolo, niño que hasta hace un año era su nieto.

Pese a que semanas atrás las autoridades confirmaron que el pequeño no llevaba la sangre de Luis Enrique Guzmán, hijo de doña Silvia, se ha filtrado que la Última Diva del Cine Mexicano lo incluyó entre sus herederos. Es por ello que ha trascendido que los familiares de Silvia se fueron desencajados del lugar donde se realizó este compromiso legal, porque no les agradó que hubiera un beneficiario que no lleva su sangre.

Fue el periodista Emilio Morales quien compartió esta información a través del programa La esquina de las Primicias. "Parece ser que todos salieron con la cara descompuesta porque no alcanzaron a sacar del testamento a Apolo (el hijo de Mayela Laguna) y ellas ya no querían dejarle nada a este niño", reportó.

Hijo de Mayela Laguna estaría incluido en la herencia de Silvia Pinal

En caso de que sea real que Apolo esté incluido en el testamento de 'La Pinal', se sabe que el pequeño, al igual que las nietas y bisnietas de la actriz, recibirían una parte equitativa del efectivo que logró acumular la fallecida artista durante sus años de carrera.

Como se recordará, Apolo nació fruto de la relación que Luis Enrique Guzmán sostuvo con Mayela Laguna. Durante tres años el pequeño fue considerado parte de la familia Pinal; sin embargo, el año pasado una prueba de ADN confirmó que el menor no es hijo biológico del músico. "Sí, es triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil… Imagínense, creció conmigo 3 años y medio, fue completamente adorado por mi familia. No voy a evitar que tuve sentimientos por él, pero voy a tratar de poner distancia", dijo en el pasado el hijo de Silvia.

Cabe mencionar que los presentes en la lectura de la herencia de la presentadora fueron Sylvia Pasquel, quien llegó acompañada por Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, además de Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Stephanie Salas con sus hijas Michelle Salas y Camila Valero, así como las hijas mayores de Luis Enrique, Giordana y Scherzo Guzmán.

