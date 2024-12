Superman regresa: Primer avance oficial de la próxima película emociona a los fans

Ciudad de México. - Hoy, millones de fanáticos del Hombre de Acero en todo el mundo fueron sorprendidos con el estreno del primer avance oficial de la nueva película de Superman, marcando un hito en el universo cinematográfico de DC. Este teaser llega poco después del lanzamiento del primer póster promocional y deja entrever la promesa de una emocionante aventura que revivirá al icónico superhéroe de Metrópolis en la pantalla grande.

La cinta, liderada creativamente por James Gunn, promete ser el comienzo de una nueva era para Warner Bros. y DC Comics. Con David Corenswet como el nuevo Clark Kent, esta entrega busca reinventar al héroe sin traicionar su esencia clásica. Acompañado por personajes como Lois Lane, el entrañable perro Krypto y el infame Lex Luthor, este avance revela destellos de Kansas, el hogar de Superman, y referencias que conectan directamente con las historietas que han cautivado a generaciones.

El primer adelanto de la película no revela detalles profundos de la trama, sino que ofrece una serie de imágenes cuidadosamente seleccionadas que presentan lugares clave y personajes que desempeñarán roles cruciales en la historia. La fecha de estreno está programada para el 11 de julio de 2025, y los fans pueden esperar al menos dos tráilers más antes de su llegada a los cines.

La elección de no reiniciar la historia desde el origen de Superman es un guiño a los seguidores más leales, quienes ya conocen la rica mitología del personaje. Gunn ha optado por un enfoque más maduro y sustancioso, alejándose del humor característico que mostró en producciones como Guardianes de la Galaxia y Peacemaker.

James Gunn, director de esta esperada entrega, ha compartido su compromiso con el proyecto, destacando la importancia de un guion sólido y una narrativa coherente. En sus redes sociales, Gunn expresó su deseo de cambiar la percepción actual del cine de superhéroes:

No vamos a invertir cientos de millones de dólares en una película que tiene un guion que no está terminado y que tenemos que hacer mientras estamos filmando. He visto que esto ocurre una y otra vez, creo que eso ha influido en el deterioro del cine a comparación de hace 20-30 años”, afirmó.