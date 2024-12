Sylvia Pasquel revela a 'Hoy' todo sobre la pelea en lectura del testamento de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Sylvia Pasquel, recientemente se habría puesto en contactor con uno de los reporteros del programa Hoy, para que después de tantos dimes y diretes, confesar toda la verdad con respecto a la tan rumorada pelea familiar que dicen se comenzó durante la lectura del testamento de su fallecida madre, la reconocida primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal.

Fue el pasado miércoles 18 de diciembre, que se filtraron las imágenes del momento en el que Alejandra Guzmán, Stephanie Salas y el resto de la dinastía Pinal llegaron a la lectura del testamento de la difunta última diva del cine de oto mexicano, en el hogar de María Elena Galindo, quien fue nombrada albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina Galindo. Esto fue inesperado, ya que no se esperaba que se abriera hasta enero o febrero del 2025.

Siendo Ventaneando los únicos que supieron de esto, ellos llevaron sus cámaras al lugar y captaron cuando salió la creadora de Bye Mamá salió del lugar, señalando que se veía muy molesta, por lo que Pati Chapoy dijo que podría haberse dado una pelea en la lectura: "Lo que me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula. Me da la impresión de que hubo algún jaloneo, alguna discusión, donde no se pusieron de acuerdo".

Ante esto, el polémico periodista de espectáculos, Álex Kaffie, retomó las especulaciones del vespertino de TV Azteca con respecto a la pelea familiar, afirmando que sí hubo agresiones por parte de 'La Guzmán', a causa de que se habría enfurecido pues considera que es una "miseria" lo que le dejó a su única hija, Frida Sofía, y hasta supuestamente habría arrojado los papeles del testamento y muchos ataques en contra de sus hermanos.

Por todos estos dimes y diretes, el reportero Sebastián Reséndiz confesó en el programa Hoy que ya habló con Sylvia, la hija mayor de Pinal y confesó que ella le negó rotundamente el que entre ella, sus hermanos o alguien más de la dinastía estén inconformes con su parte de la herencia: "Yo ayer hablé con Sylvia Pasquel y está harta, de verdad, molesta, de que siempre retraten a su familia como que siempre tiene pleito. Me dice que nadie está en desacuerdo con lo que les tocó, que están contentos, y no hay pleito familiar por la herencia de Silvia Pinal".

Fuente: Tribuna del Yaqui