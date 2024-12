TV Azteca de luto: Luz Elena González sufre repentina muerte y lloran su perdida en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente en TV Azteca se han vestido de un muy triste luto, debido a que recientemente la reconocida presentadora y actriz de melodramas, Luz Elena González, se presentó devastada y ahogada en llanto, confesando que hace poco sufrió una repentina muerte, que aun hoy en día está tratando de sobrellevar. Sus colegas de Venga la Alegría se unieron a su dolor y lloraron su perdida.

La exactriz de Televisa, al sincerarse en una sección del matutino de la empresa del Ajusco, confesó que hace apenas unos meses perdió a una de sus mejores amigas, de nombre Pati, quien según sus declaraciones, eran casi como hermanas y sus hijos la adoraban y ella a ellos. Aunque no entró en detalles de lo que pasó la presentadora declaró que desde hacía tiempo padecía una terrible enfermedad que pensaba que lograría superar.

Según lo dicho por la actriz de Una Familia Con Suerte, ella sabía que estaba enferma y la había ido a ver poco antes de su deceso, y aunque sí la vio mal en cuanto a su estado de salud, pensó que se iba a reponer muy pronto, y desgraciadamente no fue esta la situación: "Por ello se fue de viaje con su hijo y estuvo llamando por teléfono a su amiga, a quien le llevaría a su hija Majo, pero ya no la alcanzó a ver".

Luz Elena acaba de perder a querida amiga. Internet

Tras esto, González no pudo más y terminó rompiendo en llanto al recordar que ella en el pasado jamás había sufrido así como lo estaba haciendo en ese momento, pues ella en verdad pensó que no pasaría nada grave y pronto estaría de regreso a casa, sin embargo fue todo lo contrario y perdió la vida: "No había vivido una muerte así, de una amiga tan cercana… Tuve tiempo de hacer viajes con ella y con mi hijo, de convivir y platicar. Pensamos que se iba a recuperar".

Finalmente, Luz Elena declara que lo que más le ha dolido de esta situación, es que no pudo llevarle a su hija para que pudieran despedirse, y eso le pesa, pero que busca consuelo pensando que desde el cielo, las está cuidando como se merecen en cada paso y decisiones que toman: "La última vez que la vi estaba muy mal y no pensé que se fuera a ir y me fui a unas vacaciones y le dije, te voy a llevar a Majito y ya no se la pude llevar. Espero que desde el cielo la vea, ya no se la pude llevar, vio a Santi. Es muy doloroso. Aún platico con ella y espero que desde el cielo nos esté cuidando".

