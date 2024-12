Adiós Televisa: Tras problemas de salud, Yolanda Andrade confirma depresión y se va de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Yolanda Andrade sigue generando preocupación entre todos sus seguidores y fans luego de que semanas atrás tuviera una fuerte crisis de salud que la obligó a abandonar su programa Montse&Joe. Tras desaparecer del mundo del espectáculo durante varios días, recientemente la originaria de Culiacán, Sinaloa, habló sobre su situación y confirmó que dejaría México en breve.

Como se recordará, la presentadora de televisión ha tenido fuertes problemas de movilidad, visión y comunicación, que le han dificultado cumplir con sus compromisos laborales y la semana pasada abandonó de emergencia los foros de Televisa donde se graba su show nocturno. Tras ello, ahora Yolanda tuvo una charla con el periodista Felipe Osuna y aquí contó que en breve viajará a Estados Unidos para conocer el origen de su enfermedad.

Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacer un chequeo porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también un problema de habla y motriz", explicó la conductora sinaloense.

Posteriormente, Andrade, de 52 años, se dijo asombrada por la manera tan abrupta en que su vida dio un cambio radical desde el mes de mayo de 2023: "Eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión… Y se me caía el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar”, declaró la exnovia de Montserrat Oliver.

De la misma manera, Yolanda reconoció que volver a su trabajo fue de gran ayuda para luchar contra su padecimiento, aunque destacó que también jugó en contra para su recuperación. "Y aun así hacía los programas que me motivaban en esos momentos, acabo de hacer unos que la verdad me troné", manifestó la actriz de telenovelas como Sentimientos Ajenos y Retrato de familia.

Yolanda Andrade enfrentó severos problemas de salud desde los primeros meses de 2023, los cuales la llevaron a ser hospitalizada en varias ocasiones; Y luego de ser diagnosticada con aneurisma cerebral, del cual no se ha podido recuperar por completo, ahora recurrirá a otros especialistas para conocer la enfermedad que realmente padece.

