Es oficial: Angelique Boyer y Sebastián Rulli se separan; así revelaron la noticia

Ciudad de México.- En este 2024, Angelique Boyer y Sebastián Rulli cumplieron oficialmente 10 años juntos, al mismo tiempo que estrenaron dos producciones, por un lado, la pareja volvió a enamorar a la industria del entretenimiento como los protagonistas de El extraño retorno de Diana Salazar, así como también protagonizaron la puesta en escena: Los Hombres Son De Marte Y Las Mujeres De Venus, con la que viajaron por varios lugares de México.

Hace unos días, la pareja confirmó que habían terminado su participación en la obra de teatro y no se volvió a saber de ellos hasta el pasado fin de semana, cuando mostraron que se habían separado, así como lo lees. Entonces, ¿esto significa que oficialmente terminaron su relación? La realidad es que no (al menos no se trata de algo que ellos hayan mencionado) lo que ocurre es que decidieron darse un descanso e irse de vacaciones por separado.

Por un lado, Angelique Boyer decidió darse una escapada mucho más espiritual y asistir al templo Wat Chai Monkol de Ayutthaya, sitio que está ubicado en Tailandia. De acuerdo con lo dicho con la famosa, esta experiencia le permitió conocerse de una manera inimaginable: “Esta aventura nos permitió conocer a personas increíbles, conectar así es un regalo de la vida. Tailandia le puso magia a todo lo vivido. Su cultura, humanidad, templos y comida, és una delicia”, indicó la celebridad originaria de Francia.

Angelique Boyer se va a Tailandia

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

Por otro lado, Sebastián Rullli decidió pasar tiempo con el hijo que concibió con la actriz Cecilia Galliano, Santiago. En este caso, el famoso no brindó demasiados detalles del lugar al que asistieron, pero sí se les puede ver pasando un gran momento jugando baloncesto, actividad favorita del adolescente, así como también están comiendo mariscos y hasta se les vio ir a una especie de villa navideña.

Sebastián Rulli disfruta de sus vacaciones con su hijo

Créditos: Instagram @sebastianrulli

El actor de Teresa anexó una mensaje en el que se le vio emocionado de pasar tiempo con Santiago, resaltando de esta manera lo importante que es para él estar con su hijo: “Este viaje se convirtió en un capítulo especial de nuestra historia, lleno de risas, conversaciones sinceras, anécdotas y descubrimientos que fortalecieron la esencia de nuestro amor y amistad genuina. Gracias hijo mío. Eres genial y estoy muy orgulloso de ti”, concluyó el mensaje del famoso de Argentina.

