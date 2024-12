'Exatlón México': ¿Qué equipo gana el juego de la Villa 360° HOY lunes 2 de diciembre?

Punta Cana, República Dominicana.- En la presente temporada de Exatlón México, la situación del equipo azul es sumamente complicada y es que, además de perder los beneficios más codiciados de la competencia y cada domingo han tenido que despedir a uno de sus elementos. Para este lunes 2 de diciembre de 2024, Evelyn Guijarro y compañía están frente a una nueva oportunidad de enmendar el camino, y qué mejor que empezar la semana ganando como recompensa la posición estratégica.

Después de varios días en las barracas metálicas, los azules están necesitados de las comodidades que te brinda la casa, principalmente la buena alimentación y del descanso óptimo, factores que son vitales para rendir favorablemente en los circuitos. Sin embargo, acostumbrados al que ha sido su hogar en lo que va de esta octava edición del reality show de TV Azteca, el equipo rojo saldrá a darlo todo en el circuito y defender exitosamente su fortaleza.

¿Qué pasó el domingo 1 de diciembre en Exatlón México?

Durante la transmisión del día de ayer, los televidentes presenciaron la salida de Pascal Nadaud, uno de los atletas azules más queridos por parte de su grupo y el público. A pesar de que el bando azul se impuso en el último duelo de la serie por la Supervivencia, no se produjo la salida del primer atleta rojo de la temporada. Al final, 'Blue Viper', quien terminó en el Duelo de Eliminación tras el circuito de la Zona de Peligro, fue eliminado por Mario 'El Mono' Osuna de los rojos.

No sé qué depara el futuro para Pascal, pero hay mucho amor y para mí lo más importante no era venir a competir como tal o que la gente me viera como el mejor azul o el mejor competidor de 'Exatlón'... Ahorita que me despido de los rojos y de los azules, creo que sí logré lo que quería hacer: que era tocar gente y que se quedaran con algo positivo de mí", expresó el exjugador de rugby en su despedida.