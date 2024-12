Karime escucha la nueva canción de Gomita y reacciona; esto fue lo que dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gomita publicó una canción. Lo que llamó la atención no fue el hecho de que incursionara en el mundo musical, sino la letra de su sencillo. Tal parece que utilizó este espacio para hacer catarsis de todo lo que vivió en La Casa de los Famosos. Se Recordó los momentos más importantes de su paso por este concurso, desde el momento en el que fue despedida por su agencia hasta las comparaciones que hizo la audiencia con respecto a su apariencia física con la de personajes animados como 'Maui' o 'Mamá Coco'.

Esto no fue todo, pues también aprovechó para hacer referencias hacia otros participantes, como 'Las Chicas Superponedoras' y Agustín Fernández. Al respecto, Karime Pindter fue abordada por medios de comunicación y le preguntaron su opinión acerca de la nuevo y polémico tema de Araceli Ordaz. Simpática como siempre, evitó tomarse el ataque de manera personal y, por el contrario, reconoció que la situación le dio risa.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 796 mil visualizaciones, supera los 36 mil 'me gusta' y en la sección de comentarios se enlistan cientos de ellos que se dividen por igual entre positivos y negativos: "Tolero mas esta cancion que la de takara"; "Bravo Gomita"; "No, mejor si te hubieses quedado callada!!".

Ante la posibilidad de que la expayasita esté usando este recurso para colgarse de la popularidad de los demás, la influencer aseguró que no está de acuerdo con este punto de vista y explicó que simplemente así es el humor y forma de expresarse de quien fue integrante del 'Cuarto Tierra'. "Me pareció chistoso. Me reí mucho", dijo con una sonrisa en los labios. Desde su perspectiva, valdría más la pena enfocarse en las nuevas puertas laborales que se abren para cada uno y soltar LCDLF, que, aunque fue "épica e icónica", ya terminó. "Pero cada quién", apuntó.

Pindter ha estado envuelta en muchos casos mediáticos. Apenas la semana pasada salió a 'desenmascarar' a Shanik Berman, a quien le brindó una entrevista, misma que se presentó en formato impreso, lo cual le permitió a la periodista de espectáculos modificar la conversación a su conveniencia. La semifinalista del reality la señaló de alterar la información para crear polémica. En esta ocasión, Pindter se mostró más relajada sobre el malentendido y dijo entender el comportamiento de la conductora de Hoy. "Yo le perdono todo".

Fuente: Tribuna Sonora