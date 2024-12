Luto en la TV: Tras sufrir aterradora enfermedad, confirman la muerte de querido actor

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde el pasado jueves 28 de noviembre, en TRIBUNA te hemos estado brindando el seguimiento de todo lo relacionado con la muerte de la última diva del cine de oro mexicano; sin embargo, en otros países como en Estados Unidos también han sufrido sus respectivas pérdidas. Un ejemplo de ello es el ocurrido con el querido galán de telenovelas Wayne Northrop, quien alcanzó la fama por aparecer en diversos shows durante la década de los 80 y 90.

Northrop es famoso por haber aparecido en series como Days of our lives (donde tuvo el mérito de salir en más de mil capítulos), así como también se le llegó a ver en Dynasty, Port Charles, LA Law, Hotel, You are the jury y Cold Case. Si bien, el famoso es descrito por diversos medios de comunicación estadounidenses como alguien ingenioso que siempre supo sacar lo mejor de los demás mediante el humor, la realidad es que esto no impidió que los últimos años de su vida no resultaran desgarradores tanto para él como para su familia.

Confirman la muerte de Wayne Northrop

Como muchos recordarán, Wayne Northrop, fue diagnosticado con Alzheimer, se trata de un trastorno cerebral que deteriora la memoria de las personas, lo que puede provocar notables cambios en la personalidad y en el comportamiento de la persona afectada. Bajo este contexto, los familiares están condenados a ver cómo el ser que aman va desapareciendo cada vez más, hasta que el inevitable día llega.

En el caso de Northrop esto ocurrió el pasado viernes 29 de noviembre, según información de su publicista Cynthia Snyder, para el medio Motion Picture & Television Country House and Hospital. Por otro lado su esposa, Lynn Herring aclaró que el famoso perdió la vida rodeado de sus seres queridos: “Dio su último aliento en los brazos de su familia (…) Queremos agradecer al lugar más atento y maravilloso Motion Picture and Television Home, por cuidarlo tan bien”.

Wayne Northrop muere tras sufrir Alzheimer

Por último, su esposa resaltó varios aspectos positivos que su esposo tuvo a lo largo de su vida y lo gran padre que fue con sus hijos y con quienes llegaron a atravesar su vida: “Wayne conmovió a mucha gente con su sentido del humor e ingenio. (Fue) un esposo durante 43 años, el mejor padre de sus dos hijos, Hank y Grady, y un ranchero que amaba a sus vacas y era amigo de muchos”, concluyó el comunicado de la doliente.

