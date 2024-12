¡Se hartó! Tras divorcio de Gabriel Soto, Irina Baeva reacciona a rumor de nuevo romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días la situación sentimental de Irina Baeva ha sido tema de conversación en medios de comunicación debido a que a solo 5 meses de su polémica separación con Gabriel Soto, fue vinculada sentimentalmente con otros hombres. Primero se mencionó que la estrella nacida en Rusia podría haber iniciado un noviazgo con Giovanni Medina, mientras que este fin de semana apareció en la boda de Sofía Castro con otro sujeto.

Quien acompañó a Irina al magno evento que tuvo lugar en San Miguel de Allende, Guanajuato, era el fotógrafo Luis de la Luz. La famosa fue captada en aquel lugar tras ser testigo del enlace matrimonial de su amiga y enfrentó los cuestionamientos de la prensa al respecto. Luego de que en días pasados afirmara que entre ella y Giovanni solo había una amistad, ahora la también modelo desmintió un noviazgo con Luis.

La villana de novelas como Soltero con hijas no ocultó la incomodidad que siente con las preguntas sobre su vida amorosa y expresó molesta: "Estoy soltera. Sí, ¿no? ¿Me ves escondiendo algo?". Y agregó: "O sea, de verdad, yo creo que este año ya hemos hablado muchísimo de mi vida personal. Sé que ustedes están haciendo su trabajo y para eso están, y han estado para mí también en los momentos complicados, en los momentos felices durante todo este año, y siempre lo agradezco".

No obstante, la famosa recalcó que lo único que le interesaba en ese momento era celebrar la boda religiosa de la hija de Angélica Rivera junto al arquitecto y empresario Pablo Bernot. "Estoy soltera, estoy aquí para celebrar a mi amiga", manifestó. Sin embargo, cuando las interrogantes sobre si este tipo de eventos no le traían recuerdos, esto tras su compromiso y ceremonia espiritual con Soto, Baeva recalcó:

Pues es que la boda es un ritual muy bonito, o sea, siempre lo ha sido para mí, no sé a dónde quieres llegar, o más bien sé a dónde quieres llegar, pero creo que no estamos aquí para hablar de mis temas personales que nada tienen que ver aquí".

E insistió en no robar protagonismo a los recién casados: "Estoy aquí para celebrar a mi amiga, no me recuerda nada, o sea, yo estoy con mi amiga, estoy 100% para celebrar aquí a Sofí y a Pablo". Finalmente, Irina celebró que la también heredera del productor José Alberto 'El Güero' Castro, haya realizado diversas fiestas para honrar su unión matrimonial. "Pues que yo sé que le encanta su época de novia, y la verdad es que es la novia más hermosa, de verdad, o sea, creo que si hay una persona que le ha sacado provecho a esa época de ser 'bride' es Sofí".

La verdad es que eso está increíble, porque, pues evidentemente esperamos que una vez que tú tengas tu boda, pues obviamente te casas una vez, y que sea por el resto de tu vida", finalizó Irina.

