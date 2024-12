Televisa, de luto: Neumonía mata a querida actriz y estremece funeral; la hallan muerta en hospital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocos días del lamentable fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal, varias personalidades de la farándula le dan el último adiós. La diva, quien participó en cientos de películas, programas, obras y telenovelas de Televisa, falleció el pasado 28 de noviembre a los 93 años de edad. La causa oficial de muerte fue una neumonía que se complicó, misma que le provocó el colapso de los pulmones.

Silvia Pinal (QEPD)

La diva tenía amistades muy queridas en el medio artístico, quienes se hicieron presentes en su funeral en el Palacio de Bellas Artes para rendirle un último homenaje. Entre lágrimas, tristeza pero muchos recuerdos inolvidables, famosos le dieron el último adiós a la primera actriz, quien era considerada la última diva del Cine de Oro en México. María del Sol, Jacqueline Andere, Sergio Goyri, María Sorté, Rafael Inclán, Horacio Villalobos y María Antonieta de las Nieves fueron algunas de las figuras del entretenimiento que se despidieron de 'La Pinal'.

Famosos despiden a Silvia Pinal

"La voy a extrañar no sabes cuánto... sus comidas cada 15 días. mis cumpleaños en Cuernavaca (...) De verdad me va a hacer mucha falta la amiga. desde que tenía yo 15 años que estaba tan pobre, me iban a operar del apéndice y ella pagó... desde entonces es mi querida amiga adorada", dijo conmovida la actriz Luz María Aguilar para el matutino Sale el Sol de Imagen TV. Por su parte, María Antonieta de las Nieves no pudo evitar romper en llanto al hablar de la diva.

"No hay palabras para describir lo que siento. Para mí fue mi más grande ídolo, sus hijas son amigas mías. Yo voy a estar con ellas con todo el corazón. Le doy gracias a Dios que haya existido la señora Silvia Pinal, el más grande ídolo femenino que nos quedaba... se nos ha ido", sostuvo entre lágrimas. Por su parte, su gran amiga Jacqueline Andere dejó helados al revelar que se despidió poco después de que ella muriera en el hospital en el que estaba internada.

"10 minutos antes de que yo llegara se fue pero tuve la oportunidad de acariciarla, de tocarla... y de despedirme de ella... de decirle todo lo que tenía que decirle", mencionó la madre de Chantal Andere. Finalmente, la primera actriz Norma Lazareno estremeció al revelar que fue la trágica pérdida de sus hijas lo que las unió tanto y las volvió "hermanas", no solo amigas. "Como la hermana que no tuve y que la vida me regaló como la gran amiga, la que me acompañó en recorridos muy importantes como artistas, como madres".

Y agregó: "Nos unió mucho la tragedia que ella tuvo en su vida con Viridiana y que yo tuve con mi hijita Paulina... a partir de ese momento nos hicimos inseparables. Parte del inicio de mi carrera se lo debo a ella, me ayudó muchísimo", expresó, ya que la diva perdió a su hija Viridiana Alatriste en 1982 cuando la joven actriz apenas tenía 19 años, en un accidente automovilístico. Por su parte, Lazareno perdió a su hija Paulina Ferrer también a los 19 años e igual en un accidente, ocurrido en 1997.

Fuente: Tribuna