Televisa la corrió: Tras 29 años retirada de novelas y unirse a Chapoy, actriz regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien hace 29 años se retiró de la actuación y que hace pocos meses confirmó que Televisa la corrió de un importante proyecto, dejó en shock a los televidentes debido a que este lunes 2 de diciembre reapareció en el programa Hoy y compartió una gran noticia. Se trata de la también cantante Yuri, quien además de triunfar en la música, también ha podido ser parte de varios melodramas.

La originaria del estado de Veracruz abandonó su natal desde que era una niña y su estancia en la CDMX no fue nada fácil en aquella época, pues su madre incluso llegó a robar comida de supermercados porque no tenían dinero para alimentarse. Unos de sus primeros empleos en la televisora de San Ángel fue como edecán del programa En Familia con Chabelo, para poco a poco irse adentrando a la música de lleno.

Yuri tiene 29 años retirada de las novelas

También formó parte de entrañables novelas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, esta última fue la más importante ya que obtuvo un protagónico con Chayanne, pero desde entonces no volvió a actuar. Yuri ha contado que tiene un pacto con su esposo Rodrigo Espinosa sobre no hacer ficción, con el fin de evitar compartir escenas subidas de tono con otros hombres: "Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos".

Sin embargo, la jarocha se mantuvo vigente en Las Estrellas con programas como La Voz México y ¿Quién es la máscara?, de este último desafortunadamente fue despedida este 2024 y ella misma lo confirmó: "No fui requerida, y yo creo que por algo fue". Y debido a que ya no es exclusiva de Televisa, la intérprete de La Maldita Primavera ha dado varias entrevistas exclusivas a Pati Chapoy para su programa Ventaneando.

Y pese a que recientemente fue despedida de Televisa, la mañana de este lunes 2 de diciembre Yuri regresó a los foros de la empresa como invitada estelar del programa Hoy. La artista veracruzana de 60 años se unió al matutino para ser jueza invitada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, pero también para promocionar su nueva gira de conciertos titulada Icónica.

La producción de Hoy le organizó un gran homenaje porque en el concurso de baile todas las parejas bailaron sus canciones más exitosas, además de que en la sala del foro la invitaron a hablar sobre su enorme carrera y recordar los momentos más emblemáticos. Incluso Yuri se aventó un 'palomazo' en vivo al interpretar temas emblemáticos como Es ella más que yo.

