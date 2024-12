Tras huir del país, Mariana Echeverría logra sanar todo el odio que recibió en 'LCDLFM'

Reikiavik, Islandia.- A mediados de este año 2024 dio comienzo una nueva edición de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), la cual fue mucho más intensa que la temporada anterior, ya que, la gente parecía estar mucho más involucrada en lo que ocurría dentro de la mansión de las celebridades. Rápidamente, se crearon dos bandos y no se trata precisamente de las habitaciones que la producción ya tenía prefija, sino más bien de lo que la gente consideraba: Los héroes vs los villanos.

En el equipo de los buenos se encontraban los integrantes del Team Mar, mientras que por el de los antagonistas se encontraban los de la habitación Tierra, de entre estos últimos destacaban Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Gomita y Mariana Echeverría, quien resultó ser una de las menos queridas dado a que ocultaba la comida de sus compañeras, al grado en el que fue bautizada como ‘Lady Mango'.

Mariazel Desde Mariazel hasta Faisy: 'Me Caigo de Risa' llega a los IEmmy; sin Mariana Echeverría

Mariana Echeverria se va de viaje para olvidar LCDLFM

Según lo dicho por las palabras de la propia conductora, para ella fue un shock enterarse de la ola de odio que sus fanáticos le tenían, cuando salió de la mansión. Esta situación llegaría a afectarle de manera notable en el aspecto emocional, al grado en el que dejó de asistir a las ceremonias de expulsión y nominación del reality show y solo se presentó hasta la gran final, probablemente por cuestiones de contrato.

Tras algunos meses de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría se encuentra en Islandia, junto a su familia. Tal y como otros artistas han hecho en el pasado, la exintegrante de el Team Tierra compartió una carrusel de fotografías sobre su viaje a Asia, asimismo mostró sus reflexiones sobre esta nueva experiencia, dejando en claro que le ha parecido muy gratificante y le ha funcionado para lograr sanar.

“Y de pronto la magia se hizo en este viaje. No a todo el mundo le gusta viajar (…) El día que salimos de viaje, salí un poco rota y con algo de ansiedad y preocupación, ahora me siento con la mente totalmente despejada y me siento con fuerzas para afrontar la vida de nuevo”, declaró al actriz.