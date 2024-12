Tras muerte de Silvia Pinal, otra integrante de su familia está delicada por grave enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La dinastía Pinal se sigue enfrentando a un difícil panorama a escasos días de que su matriarca, la primera actriz Silvia Pinal, falleciera luego de haber estado una semana hospitalizada debido a diversas complicaciones, entre ellas una infección urinaria y una neumonía. Tras el deceso de la reconocida estrella y productora, ahora ha salido que otra integrante de su familia se encuentra muy enferma por un grave padecimiento.

No se trata de ninguno de sus hijos, Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, así como tampoco se trata de sus nietas y bisnietas sino en realidad de quien fuera su mano derecha por más de tres décadas: Efigenia Ramos. La asistente de la fallecida actriz se sinceró con la prensa tras el deceso de su "patrona" y confirmó que sufre de una delicada condición que pone en riesgo su vida. "Me voy a mi casa, este ambiente no es el mío".

La asistente de la casa Pinal, donde trabajó durante 35 años, compartió que tras la muerte de doña Silvia ella se va a retirar y se dedicará a descansar porque tiene un serio problema de salud: "Tengo cuatro aneurismas cerebrales y necesito ya descansar". Y debido a que Efi formó una gran relación con la prensa todos estos años, se habló de la posibilidad de que ella sea la RP de Las Pinal pero ella desmintió esta versión.

Me voy a mi casa. No lo sé (qué sucederá con la familia Pinal)... No (llevaré las relaciones públicas de la familia), no, gracias".

Efigenia Ramos trabajó para Silvia durante más de 30 años

Sin embargo, Ramos aseguró que echaría de menos a todos los integrantes de esta polémica dinastía de artistas: "Voy a extrañarlos". Asimismo, la asistente de la conductora de Mujer, casos de la vida real se dijo feliz por el homenaje póstumo que recibió la "señora" en el Palacio de Bellas Artes y emotiva, agradeció el cariño de todos los reporteros: "Gracias a todos por querer a mi jefa como la han querido".

Efigenia también habló de 'La Pinal' más allá de haber sido su jefa por más de tres décadas: "Era como una madre, ella siempre se preocupaba y me conocía tan bien que cuando veía mi cara me decía 'y ahora qué le pasa Efi, ahora qué tiene', era gran amiga". Y debido a que hay rumores fuertes de que Ramos se encuentra en el testamento de la estrella de Televisa, ella compartió que no está enterada de nada:

Ay no sé, eso no lo sé... me imagino que la casa está en el testamento, pero no sabemos cuándo se va a leer".

Fuente: Tribuna