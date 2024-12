Tunden a Ninel Conde por aparecer en '¿Quién es la Máscara?'; la comparan con Lyn May

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos años, Ninel Conde era conocida por ser una de las actrices y cantantes más hermosas de la industria del entretenimiento mexicano, tanto era así que su sobrenombre era ‘El Bombón Asesino’; sin embargo, el tiempo no pasa en balde y ha comenzado a dejar sus efectos en el rostro de la celebridad de Fuego en la Sangre y En Tierras Salvajes, lo que no ha sido bien recibido por los fans.

Todo ocurrió durante la jornada del pasado domingo 1 de diciembre, cuando se celebró una eliminación más del reality show ¿Quién es la Máscara?, donde la famosa resultó ser Azul, un encantador león que se robó el corazón de los mexicanos que disfrutaban de ver el programa; sin embargo, en el momento de que la botarga se retiró la máscara, el público comenzó a quejarse de que esto no había ocurrido así, como una clara broma.

Y es que, en los últimos tiempos, el rostro de ‘El Bombón Asesino’ comenzó a cambiar de manera notable, según algunos internautas esto sería debido a que la celebridad se inyecta bótox, los cuales habrían comenzando a hinchar su rostro al grado en el que terminó por sacrificar su belleza natural. Para empeorar la situación, mucha gente comenzó a comparar a Conde con Lyn May, otra famosa que, en su momento, llegó a destacar por lo hermosa que era, pero que también se habría excedido con las operaciones.

Como era de esperarse, el nombre de Ninel Conde no dejó de ser tendencia en redes sociales, tal es el caso de X (red social antes conocida como Twitter, donde los mensajes como: “Ella (Ninel) dice que no, pero es evidente ver lo que ha logrado el bótox en su rostro, lo ha deformado”, “Creía que era nfotos modificadas las de Ninel, pero veo que sí está así de operada”, “Cada vez más parecida a Lyn May, en la próxima cirugía lo hará”, “Ninel ya parece trans”.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha hecho ningún comentario con respecto a lo ocurrido; sin embargo, esto no ha impedido que la gente continúe elevando su nombre en la tendencia de X e incluso Instagram. Y a ti, ¿qué te pareció el nuevo ‘look’ de la cantante?, ¿crees que se está excediendo con las modificaciones? Déjanos un mensaje a través de las redes sociales de TRIBUNA para conocer tu opinión.

Fuentes: Tribuna