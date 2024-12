Ángela Aguilar y Pepe se burlarían de la muerte de Jenni Rivera; esto fue lo que dijeron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entre los influencers existe una regla no escrita que dictamina que, hagas lo que hagas, no debes hacer enfadar a la gente de Internet, ya que de hacerlo, podrías provocar que todo un ejército de personas indague en tu pasado, hasta dar con fotografías, videos y tuits que quizás en el momento te parecieron graciosos, pero en la actualidad resultan ser bastante cancelables, un ejemplo de ello es el ocurrido con Ángela Aguilar, su padre, el cantante de Credo y Christian Nodal.

Si bien, en la actualidad la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ no es tan activa en sus redes sociales, lo cierto es que, en el pasado vaya que solía serlo e incluso era grabada por su padre, Pepe Aguilar, donde participaba activamente, un ejemplo de ello ocurrió hace unos años, cuando el intérprete de Cuidámela bien y su hija estaban charlando, es entonces que Ángela menciona una especie de superstición que dicta que no debes publicar una fotografía antes de aterrizar.

Pepe Aguilar se burlaría de la muerte de Jenni Rivera

Obviamente, Pepe Aguilar enlazó dicho tema con el fallecimiento de la ‘Diva de la Banda’, por lo que intentó calmar a su hija y, de manera respetuosa, le indicó que no porque eso le ocurrió a la cantante de Y Basta Ya tendría que pasarle a ellos también: “Le pasó a nuestra amiga, Jenni, que en paz descanse, pero no tiene porque pasarle a la demás gente”, sentenció el intérprete de Por mujeres como tú y Tu sangre en mi cuerpo.

Como era de esperarse, esta situación no fue bien recibida por la gente, en especial por algunos periodistas, como fue el caso del exconductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, quien no pudo contenerse y arremetió en contra de Ángela a quien le dijo: “O sea, quien dice que no hay que sacarse una foto antes de aterrizar… para eso son los aviones privados, para presumir”, recalcó el influencer.

El periodista continuó arremetiendo en contra de los Aguilar y declaró: “Una bobada más de la familia Aguilar. Yo no sé qué tienen en la cabeza, de verdad, es una falta de respeto a Jenni Rivera (…) No estás bien, hay algo que no se te acomoda todavía porque hay un error y otro error. Yo diría que te escondas un tiempo (…) hasta que madures (…) tienes mal gusto”, declaró el famoso en su canal de YouTube.

Fuentes: Tribuna