Cazzu lanza 'La Cueva' e Internet destroza a Nodal por hacerla sufrir: "Te quiero muerto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado jueves 19 de diciembre, Julieta Emilia Cazzuchelli (nombre real de Cazzu) estrenó lo que podría perfilarse para convertirse en su canción más exitosa, La Cueva, tema que se cree, está completamente dedicado a Christian Nodal, cantante del regional mexicano con quien la intérprete tuvo una relación de casi 2 años y de la que nació su hija, Inti.

La canción hace mención del momento en el que Cazzu conoció al ‘Forajido’, quien no se encontraba en su mejor momento porque recién había terminado su relación con Belinda: “Te encontré en la cueva totalmente roto, oscuro, loco. Lamí tus heridas y encendí tu Sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos”, comienza la primera estrofa de la canción, para luego señalar: “¿Y qué vas a hacer al amanecer, cuando la nostalgia no la tape una mujer?, ¿y qué vas ah hacer, a quién vas a convencer, cuando yo florezca y al fin deje de doler”.

Como era de esperarse, la gente no se tomó de la mejor manera esta situación, puesto se trata de la primera vez en la que Cazzu habla de manera abierta sobre sus sentimientos y lo dañada que quedó después de su relación con Christian Nodal, por ello mismo la gente no demoró en lanzarse hacia la yugular del esposo de Ángela Aguilar, a quien le dijeron de todo a través de redes sociales como en X (antes conocida como Twitter).

Entre los comentarios más mortíferos que le dejaron al cantante de Cazzualidades y Botella tras Botella, se puede incluir: “¿Por qué le hiciste tanto daño, Nodal?”, “Chin… tu madre Nodal”, “Dios, quítale todo el dolor a Cazzu y duplicáselo a Ángela y triplicáselo a Nodal”, “CTM Nodal, cada vez que respires”, “Celebro mucho que ese pen… de Nodal se haya quedado sin ella… El imbécil no se dio cuenta lo que perdió y ella devoró”, “Maldito seas Nodal, maldita seas Ángela Aguilar”, “El nuevo tema de Cazzu, te quiero muerto Christian Nodal”.

Cabe señalar que hasta el momento, el cantante de éxitos como La intuición y Una no es ninguna no ha reaccionado sobre la canción de Cazzu. Asimismo, las redes sociales de Ángela Aguilar se han mantenido en completo silencio; sin embargo, los insultos hacia la denominada princesa del regional mexicano continúan en la sección de comentarios, incluso el último fue publicado recién el día de ayer, pese a que el perfil de la cantante de Ahí donde me ven no ha sido actualizado en tres semanas.

Fuentes: Tribuna