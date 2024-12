Esto dijo Mayela Laguna al enterarse de que es sospechosa de robar joyas de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa Ventaneando compartió información que implicaría a Erick Cerón López, antiguo peinador de Silvia Pinal, como el presunto responsable del robo de las joyas de la reconocida actriz, una fotografía en la que el sospechoso aparece luciendo uno de los collares, valuado en 2.5 millones de dólares, con la intención de venderlo. Destacó que él tendría una relación cercana con Mayela Laguna.

Esta conexión se habría vuelto motivo de sospecha, especialmente después de que Luis Enrique Guzmán anunciara su intención de impugnar la paternidad de su hijo Apolo, lo que derivó en la ruptura con Mayela. Tras estos eventos, los servicios de Cerón López fueron suspendidos. Sobre el caso, la conductora Rosario Murrieta afirmó que la familia Pinal ya está tomando medidas legales.

Mayela Laguna reapareció para rechazar las acusaciones. Según el periodista Mich Rubalcava, la contactó para obtener su declaración y preguntarle por el contacto de Erick Cerón. Laguna respondió de manera tajante: "Yo no conozco a ese güey, es asistente de Marbán. Igual y ella te lo da". Cuando Rubalcava mencionó que se le estaba relacionando con el hurto millonario, Mayela replicó: "Me vale, yo no hice nada y voy a seguir sin dar entrevistas.

En cuanto a Cerón, confirmó la autenticidad de la imagen, pero aseguró que no tenía relación con el robo. "Esa foto me la tomé en un evento al que asistí con la señora", a quien arregló para esa ocasión. Detalló que mientras él se preparaba también para acompañarla, se tomó la famosa fotografía. "El evento se llevó a cabo en El Palacio de Hierro, y aquí tengo la invitación que confirma mi presencia", apuntó.

Ésta no es la primera vez que Laguna está vinculada a este delito. En 2023, se le señaló junto a quien era su pareja, Luis Enrique Guzmán. Incluso se difundieron grabaciones de voz que la inculpaban. Sobre este suceso, el hijo de Pinal emitió un comunicado en el que dijo que esta prueba había sido adulterada. Los audios fueron manipulados al tomar fragmentos de diferentes conversaciones. Al mismo tiempo, expresó que este tipo de escándalos estarían diseñados para afectar la imagen de su familia y su relación.

Fuente: Tribuna Sonora