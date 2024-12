Golpe a Silvia Pinal: Amiga estalla contra Alejandra, Luis Enrique y Sylvia Pasquel: "Miserables"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa amiga de Silvia Pinal, quien falleció apenas el pasado 28 de diciembre, ya reaccionó a la controversia que hay alrededor de la dinastía luego de que se revelara que ya se había abierto el testamento de la primera actriz. La incondicional de la diva mexicana se mostró muy molesta con los herederos de su amiga, Alejandra Guzmán, Luis Enrique y Sylvia Pasquel, e incluso los tachó de miserables.

Se trata de Mónica Marbán, quien fue amiga de Silvia por más de 50 años y administradora de su teatro por dos décadas, puesto del que fue despedida de un día para otro y además señalada por malos manejos; tras la muerte de su íntima, la conocida mujer no se quedó callada, y despotricó contra sus hijos por la forma en que la destituyeron de sus funciones en el teatro Silvia Pinal.

No, pues yo creo que tenemos rotas las relaciones con esa familia, si no me pudieron ayudar, o aceptar, o platicar conmigo, en el momento adecuado ya ahorita mi amiga muerta, ¿ya para qué las quiero?, que sean felices y que disfruten lo que les tocó", expresó Mónica en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sobre si espera que doña Silvia le haya heredado el mencionado recinto a Sylvia Pasquel, Marbán respondió sarcástica dando a entender que Ale, Sylvita y Luis Enrique no se llevan del todo bien: "Sí, yo espero que sea para ella y que comparta con sus hermanitos que quiere mucho, el edificio. Yo creo que hay un abogado, hay un contador, creo que todo va a estar bien clarito, espero que cada quien se conforme con lo que le tocó, y que sean felices".

Mónica Barbán estalló contra los hijos de Silvia Pinal

Pero al mencionarle a Efigenia Ramos, quien fuera asistente de la productora y conductora de Mujer, casos de la vida real, Mónica recordó la manera en que los hijos de Silvia fueron despidiendo a los empleados de la estrella mexicana, y subrayó que espera que a ella no le hagan lo mismo: "Bueno, yo espero que mi amiga se haya acordado de ella o, si no, que ellos, que son tan unidos y que van a recibir tanto dinero, la liquiden como debe de ser".

A Domingo (su chofer) ya viste cómo lo trataron, y a Jesús, el del teatro que trabajó 20 años, que abría y cerraba el teatro, ¿por qué no reconocerlo?, ¡por miserables!, ¿por qué no le pagan lo que tienen que pagar?", agregó.

Sobre las diferencias que tuvo con los Pinal tras ser despedida de sus funciones en el recinto que le pertenecía a Silvia, Mónica mencionó que es por ello mismo que renunció a su parte de la herencia: "O sea, yo no peleé con ellos por dinero, porque no iba a pelear ni tengo necesidad, ¿me entiendes?, pero también me dieron un 10 por ciento de lo que me tenían que haber dado, pero yo no iba a pelear con dinero porque te repito, gracias a Dios no lo necesito".

No obstante, la mujer puntualizó que su único objetivo es limpiar su nombre: "A mí lo que más me va a gustar es demostrar que no hay ningunos desfalcos, ni ningunos robos, y quien dijo eso, pues ojalá que tenga algún castigo, ¿no?, porque no está bien lo que hicieron". Por último, Mónica Marbán hizo referencia a la información con respecto a un posible mal manejo de la Asociación Rafael Banquells A.C., escenario que llevó a Alejandra y Silvia a crear la Fundación Silvia Pinal.

Perjudicó a otras personas, ¿qué hay aviadores?, pues que aclare, ¿quiénes son los aviadores?, ¿María la que trabajaba en casa de la señora Pinal?, ¿el chofer que trabajaba para la señora Pinal?, ¿o quiénes?, yo no soy aviadora eh, ni muchos de los que estamos aquí. La Pasquel, mínimo por el apellido que lleva, debía de haber respetado, investigado, y luego hablado. Y que siempre le dije a su mamá que por qué no se la dejaba a ella, que era Banquells, por alguna razón no se la quiso dejar", remató.

Fuente: Tribuna