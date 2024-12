Hijo de André Marín debuta en 'Ventaneando' y hace desgarradora confesión por muerte de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 20 de diciembre fue un día bastante especial para TV Azteca debido a que recibieron en sus foros a André Marín Jr., hijo de André Marín, reconocido comentarista deportivo que trabajó para esta empresa por años y que lamentablemente falleció meses atrás. El jovencito de apenas 15 años conmovió a miles de televidentes luego de compartir lo difícil que ha sido enfrentarse al fallecimiento de su padre.

André Jr. acudió como invitado especial al programa Ventaneando para hablar de cómo continuará con el legado de su papá en el ámbito periodístico y contó que la persona que lo ha apoyado con esta decisión es David Faitelson, excompañero del fallecido periodista. El joven confesó que, tras el deceso de André, quien murió el 16 de septiembre a causa de complicaciones de salud, David se ha convertido en un gran padrino, pues además de alentarlo con su idea de crear contenido en internet, también ha sido el enlace para realizar sus primeras entrevistas.

Me estoy dedicando al estudio, o sea, lo de redes sociales, y lo que hago es más como un hobby, como una manera de llevar mi duelo, como sentirme cerca a mi papá", explicó Marín Jr.

Pero en el momento en que Linet Puente mencionó que ya tuvo la oportunidad de conversar con el exfutbolista y entrenador Antonio Mohamed, además del portero del equipo Pumas, André Jr. manifestó: "Pues, o sea, han sido más como por ayuda de David Faitelson, el que me ha ayudado como en este aspecto. Yo los entrevisto, pues, como si Dios me dice, como si yo lo siento que sea como lo indicado, yo digo como: ‘órale, va’. Y obviamente, si me gusta cómo es su trayectoria, todo eso. Y así me decido. Pero más que nada es por ayuda de David".

André Jr. aseguró que Faitelson le mostró su respaldo, incluso desde antes de la partida de su padre. "Él estuvo conmigo en todo momento, en muchas cosas. Y, pues, cuando pasó todo esto, él como que me apoyó mucho. Y yo le dije como: ‘no, yo me siento muy mal, a mí me gustaría seguir lo mismo que él’. Él me dijo: 'yo te voy a guiar, te voy a apoyar en lo que necesites'. Y hasta ahorita lo ha hecho superbién y se lo agradezco eternamente", declaró.

El preparatoriano compartió incluso que su cumpleaños número 15 fue demasiado agridulce debido a que cuatro días después fue cuando falleció el presentador de TUDN: "Yo cumplí años el 12 de septiembre, fue una etapa difícil, tres cuatro días después me dieron la noticia fea, no quería ver a nadie pero el que me levantó el ánimo fue pensar que si hacía esto lo iba a tener cerca de mí".

Finalmente, André Marín Jr. no descartó dedicarse en un futuro al mundo de la televisión, tal como en su momento lo hiciera su padre. "Sí, lo que vaya dando el destino, lo que me vaya dando Dios, ahorita me siento muy cómodo en redes sociales, siento que voy a mi tiempo, o sea, puedo grabar regresando de la escuela, sin presiones ni nada, pero si algún día se llega a dar la oportunidad de estar en la tele estaría padrísimo", explicó.

Fuente: Tribuna