3 millones de visitas: Cazzu entristece a sus fans con su nuevo himno a la traición

Ciudad de México.- ¿Ya escuchaste la nueva canción de Cazzu? Fue lanzado ayer y muchos quedamos sorprendidos porque el lanzamiento no era lo que podía esperarse de 'La Jefa'. Con este tema rompió cualquier esquema, pues se trata de una melodía suave, que contrasta con sus usuales pistas de trap como Mucha Data y Nada. Al ser un tema que muchos esperaban, las visitas a su video, disponible en YouTube, no han parado de crecer.

Además de la plataforma ya mencionada, La Cueva se puede escuchar en otros sitios como Spotify, Tidal y Apple Music. Por ahora podemos decir que ha sido todo un éxito, ¡y los números lo respaldan! Hasta ahora, ha superado tres millones de reproducciones. Cuenta con casi 700 mil 'me gustas' y cientos de comentarios, todos ellos están de acuerdo en que 'Nena Trampa' logró imprimir su nostalgia y dolor en la letra. "Esta canción es un poema"; "Salido desde el corazón, algo natural, sin ofensa, sin malicia, solo un sentimiento", se puede leer.

Si bien muchos creían que su canción sería una especie de 'tiradera' hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar, lo cierto es que el tema abrazó otro tipo de emociones, como la tristeza, la herida y la traición. Por si fuera poco, los escenarios que Cazzu eligió para su videoclip están repletos de hermosas y significativas referencias, como un hogar en llamas, mientras lo único que ella puede hacer es ver cómo se consume.

En el segundo plano, observamos a la argentina vistiendo un vestido vaporoso y blanco. Ella camina en un campo lleno de flores e iluminado por la luz del día. Aquí te dejamos un breve extracto de la canción para que te hagas una idea de lo que vas a encontrar al ponerte tus audífonos: "Lamí tus heridas y encendí tu Sol. Te mostré la vida y Solamente pensaste en vos". Por fortuna, Cazzu también ve esperanza en el futuro. Aunque reconoce que se encuentra en un momento vulnerable, está convencida de que con el paso de los días podrá superar este trago amargo.

Hasta el momento, Nodal y Ángela permanecen en silencio sobre la canción que marca el regreso de 'La Jefa' a la industria musical, después de ausentarse por meses debido a que se dedicó de lleno a la crianza de su hija Inti.

