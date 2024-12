No podía ni comer: Actriz de Televisa da dura noticia en 'VLA' tras huracán en Acapulco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y bailarina, Michelle Vieth, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la que se sinceró sobre cómo le ha afectado la devastación de los huracanes de Acapulco en sus familiares, siendo sincera al revelar la dura noticia de que su abuela de 90 años no podía ni comer de la intensa depresión en la que cayó por presenciar tal desastre.

El puerto mexicano desgraciadamente en el lapso de un año ha vivido dos tragedias a causa de los desastres naturales, pues en octubre del 2023 fue azotado por el 'Huracán Otis', el cual dejó cientos de muertos a su paso, hoteles y otros negocios, así como casas y vehículos destrozados. A un año de su devastación, lamentablemente volvieron a ser azotados por otro huracán, que en esta ocasión fue llamado 'Jhon'.

Para la actriz de Pequeña Traviesa, fue también un golpe muy duro, dado a que desde 1930 su familia tiene un pequeño hotel turístico en el mencionado puerto, que quedó destruido. Pese a lo duro que puede parecer levantarlo de nuevo, Vieth afirma que por las familias que dependen de ese negocio lo darán todo para levantarse de nuevo: "No, no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir adelante, si Dios quiere, y nos vamos a seguir renovando lo más que podamos. Es una empresa familiar, que además de esta empresa familiar depende más de 70 familias, y tenemos esa responsabilidad".

Michelle Vieth. Internet

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que afortunadamente ya tienen en funcionamiento alrededor de 50 habitaciones, para que turistas vayan a vacacionar estas fechas decembrinas, pero aún tienen varios detalles que revisar, como la paneles solares: "Estamos en un proceso de evaluación si vamos a poner celdas solares o si vamos a recablear, porque ha sido una cosa tras otra, tristemente, pero ahí vamos poco a poquito, la familia unida e intentando hacer lo mejor que se puede".

Cabe mencionar que de la misma manera, en entrevista con Ventaneando, Michelle mencionó que su abuela, que tiene 90 años, quedó tan afectada emocionalmente, que por una semana no quiso comer absolutamente nada, así que ella tuvo que llevarles magos, su fruta favorita: "Es algo que mi abuela, se deprimió una semana, no quiso comer por una semana por lo que estaba viviendo y, aunque ya tiene casi 90 años, no entendía qué era lo que estaba pasando, entonces yo tuve que agarrar mangos y llevárselos de México para que ella, que su fruta favorita es el mango, pudiera comer uno".

Fuente: Tribuna del Yaqui