"No tengo porqué responder eso": Ana de la Reguera pone en su lugar a reportero de 'VLA'

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Ana de la Reguera, mostrándose en calma y siempre cuidando el ser respetuosa con la prensa, recientemente decidió poner un alto a preguntas incómodas y puso en su lugar al polémico reportero de Venga la Alegría de espectáculos, Gabo Cuevas, afirmando que cuando se le cuestiona sobre su maternidad o temas muy personales en realidad no tiene porqué responderles y no deberían de preguntar.

Después de que confesó que está feliz sin ser madre, pero que había congelado sus óvulos en caso de en algún momento cambiar de opinión, ahora, en una reciente entrevista para el matutino de TV Azteca, la actriz fue contundente al señalar que no va a usarlos y ahí siguen congelados: "Mis óvulos están congelados desde hace como 10 años. Ahí los tengo, aunque no creo que los vaya a utilizar, pero ahí se quedaron".

Tras esto, el exparticipante de Survivor México le cuestionó el porqué no quiere usarlos, a lo que ella declaró que con mucho respeto no lo hacía precisamente por este tipo de preguntas, que considera que aunque sea artista, no es algo que deberían de preguntarle y tiene todo el derecho de no responder: "Justo por lo que me preguntas, porque la gente te pregunta, ¿porqué no usarlos?, hay como que mucha... eso, no tendríamos porqué contestar estas preguntas ¿sabes?, con todo respeto, pero es justo eso".

La actriz de Pequeña Confusión, destacó que en su opinión, no es necesario estar preguntando a una mujer si quiere o si será madre pronto, porque no es necesaria una presión en ese tema, cuando esa decisión es tan personal y que no tiene nada de malo en rechazar la maternidad: "Es una decisión que no tienen porqué estártela cuestionando ¿no?, es una decisión propia, que uno lo siento, como si hubiera algo malo contigo, entonces eso yo creo que está cambiando mucho para bien".

Finalmente, la ex de Poncho Herrera, mencionó que se siente orgullosa ser de las primera generación de mujeres que decidieron romper el patrón de la maternidad y negarse a decir que sí a los hijos por las presiones que existen en la sociedad con el tema, por el simple hecho de ser madre: "Me gusta ser de esas primeras generaciones, donde decidimos no ser mamás por decisión propia, antes a las mujeres casi se les obligaba o tenía que ser mamá y sin otra opción, y es muy bonito ver esta evolución".

Fuente: Tribuna del Yaqui