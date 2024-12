Se hundió en depresión: Actor de Televisa que abusó de su hija vive un infierno en la cárcel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de novelas, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, se encuentra pasando uno de los peores momentos de su vida debido a que se encuentra preso desde el año 2021 y el encierro lo ha hecho caer en depresión y tener ataques de ansiedad. Se trata del querido Héctor Parra, quien meses atrás fue condenado a 13 años y 10 meses de prisión por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

Como se sabe, su hija Alexa, fruto de su relación con Ginny Hoffman, lo señaló directamente por presuntamente haberla agredido sexualmente cuando era una niña. La defensa del histrión se encuentra litigando para devolverle su libertad o bien, liberarlo, ya que aseguran es inocente. Pero mientras esto llega, el intérprete del unitario Lo que callamos las mujeres está enfrentándose a un momento oscuro y muy lamentable.

En una entrevista para el programa Hoy, Daniela Parra, primogénita de Héctor, reveló que su padre no la está pasando del todo bien, pues ante lo complicado que ha sido el proceso legal para demostrar su inocencia, ahora se encuentra deprimido. "Tiene depresión, y la depresión y la ansiedad es algo que no se quita, y menos estando ahí adentro, ¿no? Pero lo está llevando muy bien, sí, sí tiene, sí, sí lo tiene, pero lo está trabajando, está tratando, le está poniendo mucha actitud a la vida y creo que eso es lo que hasta a mí me ha hecho ponerle actitud a la vida", declaró la joven empresaria.

Héctor Parra fue acusado de abusar de su hija menor, Alexa

Por otra parte, la joven que ganó la cuarta temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy, manifestó que por el momento no tiene ninguna intención de buscar a su hermana Alexa, y así lograr una reconciliación. "Mi papá y yo somos una familia, muy chiquita, pero somos familia, y pues yo siempre le he dicho, alguien que es tu familia, tu sangre, no te hace todo lo que han hecho, entonces, pues no, la verdad que no hay necesidad", explicó.

Finalmente, Daniela recalcó que no desea saber nada ni de su hermana ni de Ginny Hoffman: "Para nada, para nada, ni quiero, no, nada, ellas lo decidieron, se intentó buscarla en un principio, no quiso, ya, yo ya no, estamos muy contentos trabajando en lo que nos toca, haciendo lo que nos toca, pidiendo justicia para mi papá y eso es todo", compartió la creadora del negocio Tamalitos chidos.

Ante los rumores que indicaban que este mes de diciembre Héctor podría recuperar su libertad, luego de que la defensa legal del cantante interpusiera un recurso para revaluar el dictamen anterior, la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que la sentencia del actor será emitida en enero de 2025.

Fuente: Tribuna