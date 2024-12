Adiós a un grande: Primer actor de Televisa muere de neumonía en hospital; incumplen última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, el hijo del primer actor de Televisa Ignacio López Tarso se sincera y abre su corazón para contar cómo fueron los últimos momentos de su famoso padre antes de perder la vida, además de señalar que no pudieron cumplir su último deseo. Juan Ignacio Aranda, quien también es actor y compartió el escenario con López Tarso, reveló algo que dejó impactados a todos.

Como se recordará, el primer actor fue hospitalizado en marzo del año pasado luego de sufrir una neumonía. Esta se agravó al padecer una oclusión intestinal, lo que provocó que falleciera ocho días después, el 11 de marzo del 2023. El histrión tenía 98 años al momento de su fallecimiento, ocurrido en un hospital de la CDMX. Un día después de su muerte se realizó un homenaje de cuerpo presente en Bellas Artes, para luego ser cremado.

Ignacio López Tarso (QEPD)

Aranda recordó las cenas que compartía con su padre y el impactante profesionalismo que tuvo en el teatro durante sus últimos días con vida. "Los últimos siete años de vida de mi papá se puede decir que yo cené con él. Mis hermanas y yo nos pusimos de acuerdo. 'Tú vas al día, comes con él, desayunas, yo voy a cenar', siempre estaba acompañado", recordó. "Llegaba a su casa como a las 10, calentaba su cena, prendía la tele, las noticias... yo cenaba con él y a veces la sobremesa nos daban las 2 de la mañana", relató.

También recordó a su padre con gran cariño, resaltando sus cualidades: "Gran conversador, disfrutaba mucho todo. Eso era lo bonito de mi papá, disfrutaba la vida al máximo". Sin embargo, contó también cómo notó que su salud fue decayendo debido a su avanzada edad. "Fui viendo cómo poco a poco perdía movilidad... no lucidez, esa no. Esa la tuvo hasta los 98 años", mencionó. "Sí la movilidad, cada vez se movía menos, le costaba trabajo", dijo. "Ir viendo eso fue doloroso pero cuando tenía teatro así se iba mi papá a dar su función (...) se subía al escenario con una vitalidad que ya quisiéramos".

Aranda explicó también que durante sus últimos momentos, el actor no quería ir al hospital: "Mi padre no quería ir al hospital y nosotros le insistimos y le insistimos pero él no quería. Nos decía 'déjenme en mi casa, se me va a quitar yo sé, denme lo que quieran, háblenle a la doctora que me recete lo que quiera, pero no me lleven al hospital'. No quería... y lo llevamos. Entonces te queda esa sensación de ¿y si no lo hubiéramos llevado?", explicó, señalando que esa decisión todavía le genera incertidumbre.

"Ahí estamos todos, doctora incluida, de necios (...) no lo dejaban dormir, no lo dejaban descansar. No estoy hablando mal del hospital que hizo lo mejor que pudo, pero siempre me ha quedado esa sensación de haberlo llevado en contra de su voluntad", dijo, agregando que fue al ingresar al hospital que la salud del actor se vino abajo por completo. "Yo lo dejé un sábado y regresé al día siguiente y mi papá ya no podía hablar... así. Entró y se fue para abajo. Ya lo querían intubar el segundo o tercer día y dije 'esto no'".

Finalmente, con un tono de arrepentimiento y duda, el también actor señaló que no pudieron cumplir la última voluntad de su padre, la cual era morir en su propia cama y no en un nosocomio. "La neumonía fue la que lo derrotó", aclaró. "Él decía 'quiero morir en mi cama, él lo dijo a la prensa muchas veces, no se lo cumplimos", concluyó.

