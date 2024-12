Alfredo Adame afirma que Poncho de Nigris se acostó con mujer trans y la encontraron muerta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador, Alfredo Adame, de nueva cuenta ha salido a dejar muy en claro que se encuentra del lado de Maripily Rivera en su tan polémica pelea que se originó en Telemundo, pero ahora, las cosas ya han rebasado la situación de solo insultarse, pues el famoso de 60 años, declaró que Poncho de Nigris se habría acostado con una mujer transgénero, la cual al parecer fue encontrada muerta, después de que lo amenazara con exponerlo.

Tras la pelea en Hoy Día, entre los dos exparticipante de Guerreros 2020, Adame se fue en contra de Poncho, y en una entrevista para La Mesa Caliente afirmó que él solo se quiere colgar de Rivera, pues es una mujer que sí sabe lo que es trabajar y ser exitosa, no como él: "Maripily es una triunfadora. Es una mujer exitosa, que viene desde muy abajo y que todo lo que tiene lo ha logrado. Es empresaria, es muy inteligente. Es una gran mujer. Tiene una calidad humana impresionante. Maripily lo exhibió, lo agarró de trapeador y lo dejó del asco".

Pero eso no fue todo, pues aceptó darle una entrevista a Javier Ceriani en su canal de YouTube, donde dijo que el intérprete de La Cobra solo se logró meter al medio gracias a su difunto hermano que era futbolista, y que su dinero lo ganó padroteando a mujeres: "Es un padrotillo, bajo, vulgar, corriente. No es actor, es un pésimo conductor. Es un vago, zángano, aragán y huevón que no sirve para nada que se logró colar en este medio, gracias a que el hermano que en paz descanse y que era un gran futbolista, Aldo".

Sobre la mujer, señaló que eso fue hace solo unos muy pocos años, por lo que ya estaba casado con su esposa actual, Marcela Mistral, así que no solo sugiere que tiene intimidad con mujeres trans, sino que serían relaciones extramaritales mientras tiene esposa y cuatro hijos: "Es un jodido pobretón que vive de intercambios, que no tiene en que caerse muerto. Misógino a más no poder, le pegó a la mamá, hace unos años tuvo una relación con una mujer transexual".

Finalmente, el expresentador del programa Hoy, impactó al dar la severa acusación de que la chica habría amenazado al exhabitante de La Casa de los Famosos México con exponer su amorío, y que mágicamente, poco después apareció sin vida, dando a entender que él tendría algo que ver: "Después cuando la mujer la mujer lo amenazó que iba a revelar, amaneció muerta y es un padrotillo de mujeres transexuales, les saca el dinero. Acuérdate que este anduvo con Irma Serrano, anduvo tres años de vividor. Es un pobre diablo".

Fuente: Tribuna del Yaqui