Casi muere: Actriz de Televisa pierde órgano y en 'Hoy' hace dura confesión de su salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Violeta Isafe, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en el que reveló que tras casi morir al ser sometida a una cirugía en la que desgraciadamente le extirparon uno de sus órganos. Isfel hizo una dura confesión de todo lo que requiere una simple procedimiento.

La querida actriz de Atrévete a Soñar, hace unos cuantos meses confesó que pensó que perdería la vida tras serle detectado un mioma en el útero, por el que tuvo que ser sometida a una cirugía para extirparle la matriz y verificar que no hubiera presencia de cáncer: "Me fui a hacer cirugía incluso despidiéndome, porque no sabía qué podía pasar, es una cirugía de alto riesgo, bañé a mis gatos, abracé a mis gatos, los besé, les dejé comida, la arena… besuqueé a mi esposo por todos lados, a mi hijo lo abracé, todo".

Mi esposo, es el enfermero número 1, me ayuda a no malpasarme, las actividades físicas con faja, todavía no puedo estar así de lalala. Hoy tengo cita con mi ginecóloga para ver como está todo por dentro, por fuera está bien, pero hay que cuidar las capas internas

En el mejor momento, de mi vida, de mi carrera, todo, yo no lo veo como un sacrificio, yo veo que más bien la disciplina y el hecho de comprometerte y buscar la honorabilidad en todo lo que haces

Son comedias distintas, una es comedia de revista, otra de situación. Actoralmente es maravilloso, porque yo siempre he dicho que el gym del actor es el teatro. Seguir creando personajes, no estar cómodo, salirte de tu zona de confort y crear nuevos personajes

Fuente: Tribuna del Yaqui