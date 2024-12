Él es Justin Bandoni, el actor al que Blake Lively acusó de acoso sexual en su última película

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Desde su estreno, Romper el círculo (It Ends With Us) generó un intenso debate en redes sociales, no solo por su mensaje sobre la violencia doméstica, sino también por el interés en sus protagonistas y en el equipo creativo detrás de la cinta. Entre ellos destaca Justin Baldoni, quien además de interpretar a uno de los personajes principales, desempeñó un papel clave como productor y director de la película.

Basada en la novela debut de Colleen Hoover, Romper el círculo explora temas de superación personal, resiliencia y el poder de romper ciclos de abuso. La historia sigue a Lily Bloom (interpretada por Blake Lively), una joven que busca dejar atrás un pasado de violencia doméstica para comenzar una nueva vida en Boston.

En el camino, conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano encantador, interpretado por Justin Baldoni. Lo que comienza como una historia romántica se transforma cuando Lily empieza a detectar comportamientos agresivos en Ryle, lo que la lleva a confrontar su pasado y a tomar decisiones cruciales para su bienestar.

¿Quién es Baldoni? El actor, nacido el 24 de enero de 1984 en Los Ángeles, California, Justin Baldoni es conocido por su papel como Rafael Solano en la popular serie de televisión Jane the Virgin. Sin embargo, su carrera va más allá de la actuación. Es cofundador de Wayfarer Studios, una productora de cine independiente que ha trabajado en proyectos destacados como Five Feet Apart, Clouds y ahora Romper el círculo.

Además, Baldoni creó la serie documental digital Mis Últimos Días, considerada una de las más vistas de la historia, donde explora la vida de personas enfrentando enfermedades terminales con esperanza y valentía.

Entre sus créditos como actor y director destacan:

Series:

Jane the Virgin – Rafael Solano

– Rafael Solano Madam Secretary – Kevin Park

– Kevin Park CSI Miami – Damon Argento

Películas dirigidas:

A dos metros de ti

Clouds

Romper el círculo

Lo cierto es que el interés de Baldoni en la obra de Colleen Hoover comenzó incluso antes de la producción de la película. Tras leer la novela, el actor y director se sintió profundamente conmovido por su historia. Según sus propias palabras:

Acababa de lanzar Wayfarer Studios y buscaba un proyecto con un gran potencial comercial, pero que también pudiera inspirar un cambio real. Cuando mi agente literario me envió la novela, no sabía qué esperar. Sin embargo, quedé atrapado desde la escena en la terraza y hacia el final estaba en lágrimas. Supe que era el tipo de historia que estábamos buscando".

Baldoni asumió múltiples roles en el proyecto: productor, director y protagonista. Esto le permitió participar directamente en las adaptaciones de la novela, trabajando en estrecha colaboración con Colleen Hoover para honrar el mensaje original y su poderosa narrativa de empoderamiento.

En Romper el círculo, el actor destacó que abordar este personaje fue un desafío emocional, ya que implicaba reflejar de manera auténtica los complejos matices de una relación tóxica, mientras se mantenía fiel al mensaje de la historia.

Desde su estreno, la película ha sido elogiada por abrir conversaciones sobre temas sensibles como la violencia doméstica y el abuso. Gracias al compromiso de Justin Baldoni y su equipo, Romper el círculo se ha convertido en una herramienta poderosa para fomentar la reflexión y el cambio.

Con una trayectoria profesional que combina la actuación, la dirección y la producción, Baldoni ha demostrado ser un narrador versátil e influyente. Su participación en este proyecto reafirma su compromiso con contar historias que no solo entretienen, sino que también generan impacto social.

Fuente: Tribuna