Emiliano Aguilar manda fuerte mensaje en publicación de Cazzu; revela por qué la apoya

Ciudad de México.- Desde que trascendió la noticia de que Ángela Aguilar y Christian Nodal habían comenzado una relación amorosa, Emiliano Aguilar, hermano mayor de la denominada Princesa del Regional Mexicano ha mostrado un rotundo apoyo a la trapera argentina, algo que ha llamado poderosamente la atención de la gente, ya que lo ha hecho a través de las redes sociales de ésta, lo que ha generado un sinfín de teorías.

Y es que, dado a los emojis con los que Emiliano Aguilar se ha expresado de la trapera (como la inclusión de llamas con lo que dejaría entrever que le parece atractiva) la gente ha comenzado a teorizar que el famoso estaría pretendiendo a la madre de Inti; sin embargo, esto no tendría nada que ver con la realidad, según lo dicho por el propio rapero, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que únicamente siente admiración por Julieta Cazzuchelli (nombre real de la artista argentina).

Emiliano Aguilar envía su apoyo a Cazzu

Es bajo este contexto que llegamos a una nueva controversia que vincula a Emiliano Aguilar, en la que el artista habría comentado en una publicación de Cazzu, el mensaje inicial fue eliminado, aunque se desconoce con precisión quién fue el encargado de hacerlo; sin embargo, el famoso no se quedó con los brazos cruzados y se encargó de colocar un nuevo texto en el que enfatizó cuáles eran sus intensiones con la famosa.

Según lo dicho por Emiliano, él no está buscando colgarse de la fama de la trapera o de la controversia que rodea a este curioso triángulo amoroso, lo que realmente estaría ocurriendo es que es gran fan de Cazzu, por lo que le gusta apoyarla: “No sé quién o cómo me borraron el comentario, yo hago esto con todo respeto a mi gracias a Dios, me está yendo bien; no hago esto por publicidad ni nada lo hago porque realmente me gusta la música de Cazzu y su carrera”.

El mensaje de Emiliano continuó señalando lo fantástica que le parecía la trapera, así como también hizo especial énfasis en la admiración que sentía por ella: “La neta esta canción (‘La Cueva’), estuvo muy chingona, una disculpa no quise insultar, lo repito lo hago con todo el respeto y de corazón”, como era de esperarse su mensaje no pasó por desapercibido y la gente no paró de mostrar su admiración por el hijo mayor de Pepe.

