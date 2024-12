Escándalo en Televisa: Acusan a Eva Daniela de millonario robo a su prometido, Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que el productor Juan Osorio confirmó su relación sentimental con Eva Daniela, quien es varias décadas más joven que él, han sido víctimas de fuertes burlas y críticas, ya que hay quienes afirman que se trata de un romance por mero interés. Y aunque la pareja ha dado varios pasos fuertes e incluso ya están comprometidos, ha salido a la luz que la joven actriz estaría a punto de realizar un desfalco en contra del famoso productor.

Fue el periodista y experto en espectáculos, Javier Ceriani, quien señaló en una reciente transmisión en su canal de YouTube que la originaria de León, Guanajuato, cometió un fraude millonario que puso en aprietos al ex de Niurka. El argentino afirma que Eva se quedó con los vestuarios de Aventurera que valen varios miles de dólares y que Juan tenía que regresar a uno de los inversionistas de este musical.

Eva Daniela se quedó con los vestidos de 'Aventurera' porque ella quería usarlos, más o menos se gastaron como 100 mil dólares en hacer los vestidos acá (Estados Unidos), traerlos de Dubai y llevarlos a México. Confeccionarlos... eran vestidos de alta costura, todo ese dinero se lo quedó Eva Daniela", dijo Ceriani.

Eva Daniela buscaría desfalcar a Juan Osorio

Sin embargo, este no sería el único golpe que Daniela, de 29 años, le querría dar a Osorio, pues estaría planeando "sacarle dinero" de otra forma, por lo que su novio ya no confiaría en ella: "Cuando a Juan Osorio le dijeron 'sabes que Eva Daniela te quiere sacar dinero', él le dijo 'sí es actriz y en mi experiencia de toda la vida, los actores mienten y yo jamás le creo a ningún actor, ni a ninguna actriz y yo sé que me está mintiendo'", mencionó Ceriani.

Según la versión de este comunicador, Eva Daniela quiere dar un contundente golpe a su futuro esposo de 67 años, pero para ello primero querría saber cuánto dinero tiene: "Quiere sacar los papeles de la contabilidad que maneja el marido de su hija para saber cuánto dinero hay y como le puede sacar dinero a Juan Osorio", señaló Javier.

Mandó a desmantelar todas las cámaras de seguridad de la casa para que sus hijos no vean los movimientos", agregó el informador.

Finalmente, el exconductor de Chisme No Like afirmó que los planes de boda entre el productor de novelas como Mi marido tiene familia y Eva Daniela siguen en puerta, revelando que los famosos se casarán en nada más y nada menos que la ciudad de París, en Francia.

Fuente: Tribuna