"Está demente": Poncho de Nigris arremete en contra de Alfredo Adame por apoyo a Miripily

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan polémico actor regiomontano, Poncho de Nigris, recientemente ha decidido salir a darle una respuesta muy contundente en sus redes sociales al presentador y actor, Alfredo Adame, después de que este decidiera darle su apoyo a Maripily Rivera, por lo cual se refirió a él como un "viejito" que ya tiene "demencia senil". El histrión tachó al también cantante de un "fracasado" y "misógino".

Hace varios días que el nombre de la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, se encuentra en el centro de la polémica, debido a que enfrentó a De Nigris en plena emisión en vivo debido a que este se refirió a ella como una "mujer con macana" y que era la "peor ganadora" en la historia del reality show, mientras que ella perdió el control.

Tras esta situación, el intérprete de La Cobra se le fue en contra y la llamó "gorila con testosterona". Por este motivo es que el expresentador del programa Hoy se le fue en contra y lo tachó de ser un colgado que no sabe hacer absolutamente nada y solo usa a Rivera para sobresalir: "No tiene estudios, no tiene preparación, no tiene nada. Nunca ha tenido éxito en nada. Es un fracasado, muerto de hambre, que solo vive de los intercambios".

Por este motivo, el creador de temas como Autogol y Put... ¿O Qué?, en una entrevista con varios medios de comunicación, señaló que le cae muy bien Adame, pero que ya está "viejito" y todo lo que hace es nada más para "llamar la atención" pero no sabe ni que dice: "Alfredo Adame me cae muy bien, es que Adame ya tiene demencia senil, ya lo que diga es como contenido de diversión, me cae bien el golden boy, es un viejito a toda mad.... Yo lo voy a cuidar, como es amigo de Maripily, no sabe ni lo que dice para llamar la atención".

Finalmente, Poncho se burló de altercados pasados de Alfredo, como la ocasión en la que tuvo una pelea callejera y el señor casi lo ahorca o cuando en un restaurante con Magaly Chávez terminó en el suelo arrojando patadas, aunque él afirmó que era una táctica: "Es el único señor que no tiene trabajo, y que se lo madr... en las calles todos. Yo si lo veo en la calle, lo voy apoyar y lo voy cuidar y defender porque está viejito, uno va para allá, pero no estamos cuidando para no llegar tan jod...".

Fuente: Tribuna del Yaqui