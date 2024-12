Exempleada de Silvia Pinal revela a qué se dedica Luis Enrique Guzmán y su respuesta sorprendió

Ciudad de México. - Con el reciente fallecimiento de Silvia Pinal, salió a la luz historias de personas que formaron parte de su vida, entre ellas Mary, quien trabajó como empleada doméstica para la legendaria actriz durante 20 años. En una reciente entrevista para el programa Dulce y Picosito, Mary compartió su experiencia tras haber sido despedida sin explicación por Luis Enrique Guzmán hace aproximadamente cuatro años.

Mary reveló que trabajó para Pinal en dos etapas distintas, siendo responsable de la limpieza y la cocina. Sin embargo, hace cuatro años, Luis Enrique Guzmán le pidió que dejara la casa, alegando descuido en las labores domésticas. Según explicó, nunca entendió las razones reales de su despido.

Fue Luis Enrique (…) pero no sé por qué. Me dijo que ya no tenía que estar ahí. Doña Silvia estaba malita, y cuando salió, se encontró con esa sorpresa”, señaló Mary.