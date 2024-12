Frida Sofía enviaría indirecta a Alejandra Guzmán tras leer testamento de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que ya se leyó el testamento de la querida primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, a solo dos semanas de su deceso, la joven cantante, Frida Sofía, ha regresado con fuerza a sus redes sociales, en las cuales habría enviado una indirecta a su madre, Alejandra Guzmán, en el que nuevamente dejaría en claro que no hay reconciliación con la cantante.

Como se sabe, después de que se anunciara la triste muerte de la productora y actriz de Mujer, Casos de la Vida Real, Alejandra afirmó que ella buscó a su hija con Pablo Moctezuma y le dijo lo que pasaba, señalando que era su derecho: "Es parte de la familia, tiene los apellidos y tiene la sangre. ¿Cómo no lo voy a compartir con ella?… Yo soy su madre y yo perdí a mi madre. Ella es sangre de la sangre de mi madre. Ella se despidió. Tuvo esa suerte. Tuvo ese derecho y la honró". De igual forma, dijo que Pinal les dio el regalo de ese acercamiento que sería el inicio de una reconciliación.

Pero, esto no es lo que pensaría Frida, debido a que uno de sus seguidores en su cuenta de Instagram, cuando le sugirió que no pierda a su madre en vida y dejara el orgullo con el mensaje: "Es tan frágil y perder a una madre duele mucho no te permitas perder a la tuya en la distancia y la soberbia", Frida respondió que no puede recuperar un amor y sanar una relación que nunca hubo: "No se puede perder algo que nunca se tuvo". Esto se tomó como una negativa a la reconciliación entre la hija y nieta de Enrique Guzmán.

Ahora, una vez más parece que ha dejado en claro que las cosas con la intérprete de Reina de Corazones va de mal en peor, pues en sus historias compartió un video del podcast Más Allá del Rosa, en el que la terapeuta y activista Catalina González, habló de lo terrible que es crecer con una madre narcisista: "Con el tiempo me di cuenta de que mi madre es narcisista. El narcisista siempre se hace la víctima. Manipula tus emociones hasta que dudas de tu dignidad, identidad y sentimientos", dijo la experta, y Frida expresó: "No le hagas esto a tus hijos. Catalina, te amo mucho amiga".

Aunque la joven intérprete de Ándale no dijo que era en contra de su hija, para muchos este mensaje fue tomado como un ataque directo en contra de la intérprete de Mala Hierba, debido a que desde hace años que Frida la ha tachado de narcisista y alcohólica que solo piensa en su bienestar. La terapeuta le volvió a responder con el mensaje: "Mi Frida, desde el día cero me inspiraste a salir adelante. Estoy contigo en contra del mundo y las apariencias".

