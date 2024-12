Gala Montes saca las garras y se defiende de las severas críticas de Kristoff Raczynski

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, recientemente ha empleado sus redes sociales para sacar las garras al haber visto las tan severas críticas que el polémico youtuber que se dedica a críticas de cine, Kristoff Raczynski, hizo sobre su actuación hace un par de días, por lo cual la joven no ha dudado en defender con un contundente mensaje en el que deja muy en claro que no hace caso a este tipo de ataques.

A casi un mes de que se estrenara el filme, Hasta La Madre de la Navidad, Kristoff en su canal de YouTube en el que aseguró que deberia demandar a los maestros de la actriz de Televisa porque actuaba peor de lo que canta: "¿Quién le dijo que era actriz? Por favor, alguien que me diga dónde estudió actuación para demandar a sus maestros. Con decirles que canta mejor de lo que actúa, imagínense cómo actúa".

Según el crítico, que anteriormente apoyó a Eugenio Derbez en su escándalo con Selena Gomez por señalar que es indefendible en Emilia Pérez, solo hace cara de fuchi y solo es como una tortura para el espectador porque parece que ella fue obligada a hacer este personaje: "Ella cree que poner cara de pedo es interpretar un personaje. En todas las escenas, en toda la película, tiene cara de fuchi, lo cual hace que ver esta película sea como si te estuvieran torturando".

Ante esto, la actriz de El Señor de los Cielos empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que a ella y a todos por cualquier cosa y es mejor ser libres y hacer lo que más les gusta así como ella hizo lo que quiso y está cumpliendo cada uno de los sueños que tenía desde que era una pequeña: "Bebés, por todo los van a criticar, entonces más les vale hacer las cosas y decir: SE HIZO LO QUE YO PIN….DIJE".

Los fans de la intérprete de La Oportunidad y Takara no dudaron en salir en su apoyo en su publicación, diciendo que no se dejara y que no detuviera sus sueños por nadie, que ella tenía mucho talento y su fandom siempre iba a apoyarla, y otros hasta emplearon la celebre frase: "Si los perros ladran, es señal de que vamos avanzando", del afamado libro, Don Quijote de la Mancha.

Fuente: Tribuna del Yaqui