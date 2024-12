Hija de Eric del Castillo confirma luto por dolorosa muerte; no se pudo despedir: "Muy triste"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Verónica del Castillo fue captada recientemente por la prensa y en una breve entrevista confirmó que su famoso padre, Eric del Castillo, sufrió una dolorosa muerte semanas atrás, que lo dejó muy triste ya que ni siquiera pudo despedirse. La conductora y periodista se refería al repentino fallecimiento de doña Silvia Pinal, quien murió el 28 de noviembre pasado y quien era una gran amiga de su padre.

Como se recordará, la fallecida primera actriz y conductora trabajó junto a don Eric durante la Época de Oro del Cine Mexicano, tiempo en el que se especuló que habrían tenido algo más que una amistad, sin embargo, esta información nunca se confirmó. No obstante, el padre de Kate del Castillo en una ocasión se deshizo en halagos hacia doña Silvia y la elogió por el gran físico que poseía durante su juventud.

Estaba buenísima", dijo Eric en una ocasión.

Eric del Castillo quedó muy triste tras la muerte de Silvia Pinal

Hace algunas horas Verónica apareció en el aeropuerto de la CDMX antes de emprender un viaje a Los Ángeles junto a sus padres y fue abordada por reporteros que querían hablar con ella sobre la reciente muerte de 'La Pinal'. "Fue muy triste, muy triste, aunque (Silvia) ya se había enfermado varias veces (no pensamos que fuera a morir)", dijo. Además, Del Castillo compartió la razón por la que su padre no acudió al funeral para despedirse de la actriz.

Él quería estar ahí pero me dijo 'si no dejaron pasar a Sylvia Pasquel en el velorio, ¿tú crees que me van a dejar pasar a mí'?".

Además, Vero recalcó que a su padre le preocupa mucho que sus amigos se están muriendo: "Sí le duele, porque quedan muy pocos de aquella época". Sin embargo, la exconductora de Univisión se negó a entrar en controversias y declinó hablar de sobre la controversia que existe alrededor de la familia Pinal luego de que se dijera que ya habían abierto el testamento. Ante esta situación, Vero les envió un consejo a los hijos de Silvia.

Que el amor esté por encima de todo bien material, deben estar más unidas que nunca y respetar la memoria y trayectoria de su mamá demostrando de qué están hechas".

Los reporteros también cuestionaron a Verónica sobre qué opinaba de que Luis Enrique Guzmán no acudió al homenaje en Bellas Artes que le hicieron a 'La Pinal' y ella expresó contundente: "No sé, no tengo idea, no puedo opinar de nada de eso, no lo conozco... tendrían qué preguntárselo a él".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz