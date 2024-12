Maripily Rivera demandaría a Poncho de Nigris por decir que es "un gorila con testosterona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Maripily Rivera está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en su intensa pelea con el polémico youtuber regiomontano, Poncho de Nigris, pues este acaba de informar que al parecer habrían tomado la decisión de demandarlo en Estados Unidos, después de que este dijera que la exestrella de Televisa parecía que era "un gorila con testosterona" y un "hombre".

Durante la visita de Poncho a los programas de Telemundo, tuvo una feroz pelea con Maripily, pues este dijo que Wendy Guevara le daba una arrastrada en caso de que participaron a La Casa de los Famosos, y que ambas tenían macana, a lo que la boricua le respondió en pleno programa en vivo: "No soy un hombre, yo soy una mujer pero tengo pantalones para ponerte en su sitio. Si tú vienes y señalas a una mujer y te gusta hablar de la mujer y no respetarla conmigo no lo vas a hacer, te ubicas porque si eres otro más de Lupillo Rivera yo te ubico a ti".

Ante esto, poco después en un live de TikTok, Poncho dijo que en Hoy Día le cerraron el micrófono pero se iba a defender, así que no dudó en arremeter en contra de la exparticipante de Guerreros 2020 y la tachó de parecer un "hombre" un "gorila" y que se inyectaba testosterona: "No, no pareces una mujer de verdad, no, pareces un gorila con testosterona enojado, se te baja el pi... desde, que no, y luego la cara así como, no sé, sentí que me iba a tirar, y luego se paró a hacer su pancho ahí parda, me da una vergüenza".

Tras esta situación, el reconocido intérprete de La Cobra en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, declaró que aparentemente Maripily va a interponer una denuncia en su contra en Estados Unidos por su comentarios, lo que lejos de preocuparlo, lo ha molestado, y se mantiene firme con que solo están con una campaña de desprestigio: "Ahora resulta que me van a demandar en usa por mis comentarios. Primero me hacen la emboscada entre todo el canal y esta señora, uno les contesta y ya se ofenden y se victimizan. El que se sube se pasea. Esperemos no pase a mayores y se acabe esta cochinada que hicieron".

Por este motivo, los seguidores del creador de Put... ¿O Qué?, salieron a burlarse de él y a decir que se lo merecía, incluso algunos dicen que es lo mismo que le pasó a Adrián Marcelo, y ahora le estaba llegando el karma por apoyar a Gala Montes: ""Pero si tú te subiste primero, en pica y se extiende… ¿o era carrilla?", "Eso te pasa por hablador y no medir con quien te metes, ni lo que hablas y pues allá no está Samuel G; para hacerte el paro. ¡Qué te den con todo! TE LO DEBEMOS" y "Ahora sí para que veas lo que sintió Adrián, todo se regresa".

Fuente: Tribuna del Yaqui